15:20 26.09.2022 (обновлено: 16:27 26.09.2022)
Путин утвердил Красникова президентом РАН
Президент Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН
Академик РАН Геннадий Красников. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Красников 20 сентября был избран новым президентом РАН.
"Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" сроком на пять лет", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу с 27 сентября 2022 года.
Выборы главы РАН прошли на минувшей неделе в Москве. Претендентов было двое: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор АО "НИИ молекулярной электроники" Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Красников победил с более чем двукратным перевесом, набрав 871 голос.
Красников сменил Александра Сергеева, проработавшего на посту главы РАН один пятилетний срок с 27 сентября 2017 года.
20 сентября, 15:48Биография Геннадия Красникова