https://ria.ru/20220926/krasnikov-1819548415.html

Путин утвердил Красникова президентом РАН

Путин утвердил Красникова президентом РАН - РИА Новости, 26.09.2022

Путин утвердил Красникова президентом РАН

Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:20

2022-09-26T15:20

2022-09-26T16:27

наука

владимир путин

россия

российская академия наук

геннадий красников

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Красников 20 сентября был избран новым президентом РАН.Данный указ вступает в силу с 27 сентября 2022 года.Выборы главы РАН прошли на минувшей неделе в Москве. Претендентов было двое: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор АО "НИИ молекулярной электроники" Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Красников победил с более чем двукратным перевесом, набрав 871 голос.Красников сменил Александра Сергеева, проработавшего на посту главы РАН один пятилетний срок с 27 сентября 2017 года.

https://ria.ru/20220920/krasnikov-1817945789.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, владимир путин, россия, российская академия наук, геннадий красников