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Путин утвердил Красникова президентом РАН - РИА Новости, 26.09.2022
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Путин утвердил Красникова президентом РАН
Путин утвердил Красникова президентом РАН - РИА Новости, 26.09.2022
Путин утвердил Красникова президентом РАН
Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:20
2022-09-26T16:27
наука
владимир путин
россия
российская академия наук
геннадий красников
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Красников 20 сентября был избран новым президентом РАН.Данный указ вступает в силу с 27 сентября 2022 года.Выборы главы РАН прошли на минувшей неделе в Москве. Претендентов было двое: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор АО "НИИ молекулярной электроники" Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Красников победил с более чем двукратным перевесом, набрав 871 голос.Красников сменил Александра Сергеева, проработавшего на посту главы РАН один пятилетний срок с 27 сентября 2017 года.
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наука, владимир путин, россия, российская академия наук, геннадий красников
Наука, Владимир Путин, Россия, Российская академия наук, Геннадий Красников
15:20 26.09.2022 (обновлено: 16:27 26.09.2022)
 
Путин утвердил Красникова президентом РАН

Президент Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАкадемик РАН Геннадий Красников
Академик РАН Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Академик РАН Геннадий Красников. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил Геннадия Красникова президентом РАН, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, гендиректор НИИ молекулярной электроники Красников 20 сентября был избран новым президентом РАН.
"Постановляю утвердить Красникова Геннадия Яковлевича президентом федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия наук" сроком на пять лет", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу с 27 сентября 2022 года.
Выборы главы РАН прошли на минувшей неделе в Москве. Претендентов было двое: академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН, генеральный директор АО "НИИ молекулярной электроники" Красников и директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. Красников победил с более чем двукратным перевесом, набрав 871 голос.
Красников сменил Александра Сергеева, проработавшего на посту главы РАН один пятилетний срок с 27 сентября 2017 года.
Генеральный директор АО НИИМЭ, член Консультативного научного Совета Инновационного центра Сколково Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 15:48
Биография Геннадия Красникова
 
НаукаВладимир ПутинРоссияРоссийская академия наукГеннадий Красников
 
 
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