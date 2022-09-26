https://ria.ru/20220926/kollektory-1819450244.html

В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью

В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью - РИА Новости, 26.09.2022

В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью

Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал коллекторов раковой опухолью, которую надо вырезать. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T10:59

2022-09-26T10:59

2022-09-26T10:59

общество

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал коллекторов раковой опухолью, которую надо вырезать.СМИ сообщили ранее, что законопроект о тюремных сроках до 10 лет для коллекторов, которые применяют угрозы или насилие к должникам, подготовленный депутатами "Единой России", Госдума может рассмотреть и принять в первом чтении в октябре."Коллекторов надо запретить. Это раковая опухоль на теле общества, которую нужно вырезать!" - написал Нилов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20211126/dolzhniki-1760818865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр