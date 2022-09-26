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В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью - РИА Новости, 26.09.2022
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В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью
В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью - РИА Новости, 26.09.2022
В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью
Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал коллекторов раковой опухолью, которую надо вырезать. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:59
2022-09-26T10:59
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал коллекторов раковой опухолью, которую надо вырезать.СМИ сообщили ранее, что законопроект о тюремных сроках до 10 лет для коллекторов, которые применяют угрозы или насилие к должникам, подготовленный депутатами "Единой России", Госдума может рассмотреть и принять в первом чтении в октябре."Коллекторов надо запретить. Это раковая опухоль на теле общества, которую нужно вырезать!" - написал Нилов в своем Telegram-канале.
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
10:59 26.09.2022
 
В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью

Депутат Госдумы Нилов сравнил коллекторов с раковой опухолью, которую надо вырезать

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал коллекторов раковой опухолью, которую надо вырезать.
СМИ сообщили ранее, что законопроект о тюремных сроках до 10 лет для коллекторов, которые применяют угрозы или насилие к должникам, подготовленный депутатами "Единой России", Госдума может рассмотреть и принять в первом чтении в октябре.
"Коллекторов надо запретить. Это раковая опухоль на теле общества, которую нужно вырезать!" - написал Нилов в своем Telegram-канале.
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ОбществоЯрослав НиловГосдума РФЛДПР
 
 
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