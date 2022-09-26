https://ria.ru/20220926/kollektory-1819450244.html
В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью
В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью - РИА Новости, 26.09.2022
В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью
Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал коллекторов раковой опухолью, которую надо вырезать. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T10:59
2022-09-26T10:59
2022-09-26T10:59
общество
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) назвал коллекторов раковой опухолью, которую надо вырезать.СМИ сообщили ранее, что законопроект о тюремных сроках до 10 лет для коллекторов, которые применяют угрозы или насилие к должникам, подготовленный депутатами "Единой России", Госдума может рассмотреть и принять в первом чтении в октябре."Коллекторов надо запретить. Это раковая опухоль на теле общества, которую нужно вырезать!" - написал Нилов в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме сравнили коллекторов с раковой опухолью
Депутат Госдумы Нилов сравнил коллекторов с раковой опухолью, которую надо вырезать