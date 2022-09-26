https://ria.ru/20220926/kirgiziya-1819486392.html

Киргизия и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от границы

Киргизия и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от границы - РИА Новости, 26.09.2022

Киргизия и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от границы

Киргизия и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от линии границы двух государств, сообщил журналистам в понедельник глава киргизского Госкомитета... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:30

2022-09-26T12:30

2022-09-26T12:30

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таджикистан

киргизия

столкновения на границе таджикистана и киргизии

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БИШКЕК, 26 сен - РИА Новости. Киргизия и Таджикистан договорились отвести тяжелую технику от линии границы двух государств, сообщил журналистам в понедельник глава киргизского Госкомитета Нацбезопасности Камчыбек Ташиев.Ранее сообщалось, что в воскресенье Киргизия и Таджикистан подписали протокол о прекращении конфликта и урегулировании ситуации на границе двух государств."Одним из важнейших пунктов этого протокола является отвод тяжелой военной техники от границы. Оставим в ведении погранслужбы только те вооружения, которыми можно охранять государственные границы, а не воевать. То есть мы танки, пушки все должны убрать", - заявил председатель Госкомитета.По словам Ташиева, киргизская сторона намерена твердо следовать всем пунктам протокола и надеется на то, что и Таджикистан будет действовать также.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.Киргизская сторона сообщила о 62 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.В воскресенье, 25 сентября, представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

https://ria.ru/20220925/kirgiziya-1819328450.html

https://ria.ru/20220925/tadzhikistan-1819363383.html

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в мире, таджикистан, киргизия, столкновения на границе таджикистана и киргизии