https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819513892.html
Суд в Астане приговорил племянника Назарбаева к шести годам заключения
Суд в Астане приговорил племянника Назарбаева к шести годам заключения - РИА Новости, 26.09.2022
Суд в Астане приговорил племянника Назарбаева к шести годам заключения
Суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам заключения по делу о хищениях, следует... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:42
2022-09-26T13:42
2022-09-26T14:09
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АСТАНА, 26 сен – РИА Новости. Суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам заключения по делу о хищениях, следует из трансляции, которая велась из зала суда.Казахстанское агентство по противодействию коррупции в марте сообщило об аресте Сатыбалдыулы в рамках расследования уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Позже стало известно о том, что Сатыбалдыулы также вменяют рейдерство и крупные хищения за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям. Антикоррупционная служба ранее также сообщала, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. В ходе судебного разбирательства 22 сентября гособвинение попросило суд приговорить Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы.Отбывать наказание, согласно приговору, Сатыбалдыулы будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о лишении Сатыбалдыулы специального звания генерал-майора органов национальной безопасности, а также ряда государственных наград.Судья пояснил, что Сатыбалдыулы ранее признал вину в полном объеме и заключил два медиативных соглашения о признании вины и возмещении ущерба.Сатыбалдыулы - родной племянник Назарбаева. После окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом.
https://ria.ru/20220530/rodstvenniki-1791639324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, астана, казахстан, нурсултан назарбаев
В мире, Астана, Казахстан, Нурсултан Назарбаев
13:42 26.09.2022 (обновлено: 14:09 26.09.2022)
Суд в Астане приговорил племянника Назарбаева к шести годам заключения
Суд в Астане приговорил племянника Назарбаева к шести годам заключения по делу о хищениях
АСТАНА, 26 сен – РИА Новости. Суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам заключения по делу о хищениях, следует из трансляции, которая велась из зала суда.
Казахстанское агентство по противодействию коррупции в марте сообщило об аресте Сатыбалдыулы в рамках расследования уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Позже стало известно о том, что Сатыбалдыулы также вменяют рейдерство и крупные хищения за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям. Антикоррупционная служба ранее также сообщала, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. В ходе судебного разбирательства 22 сентября гособвинение попросило суд приговорить Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы.
"Окончательно назначить Сатыбалдыулы Кайрату наказание в виду шести лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сказал судья Нурлан Баяхметов.
Отбывать наказание, согласно приговору, Сатыбалдыулы будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о лишении Сатыбалдыулы специального звания генерал-майора органов национальной безопасности, а также ряда государственных наград.
Судья пояснил, что Сатыбалдыулы ранее признал вину в полном объеме и заключил два медиативных соглашения о признании вины и возмещении ущерба.
Сатыбалдыулы - родной племянник Назарбаева. После окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом.