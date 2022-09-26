https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819513892.html

Суд в Астане приговорил племянника Назарбаева к шести годам заключения

Суд в Астане приговорил племянника Назарбаева к шести годам заключения - РИА Новости, 26.09.2022

Суд в Астане приговорил племянника Назарбаева к шести годам заключения

Суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам заключения по делу о хищениях, следует... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:42

2022-09-26T13:42

2022-09-26T14:09

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АСТАНА, 26 сен – РИА Новости. Суд в Астане приговорил Кайрата Сатыбалдыулы, племянника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, к шести годам заключения по делу о хищениях, следует из трансляции, которая велась из зала суда.Казахстанское агентство по противодействию коррупции в марте сообщило об аресте Сатыбалдыулы в рамках расследования уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Позже стало известно о том, что Сатыбалдыулы также вменяют рейдерство и крупные хищения за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям. Антикоррупционная служба ранее также сообщала, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. В ходе судебного разбирательства 22 сентября гособвинение попросило суд приговорить Сатыбалдыулы к шести годам лишения свободы.Отбывать наказание, согласно приговору, Сатыбалдыулы будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, суд постановил внести представление президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о лишении Сатыбалдыулы специального звания генерал-майора органов национальной безопасности, а также ряда государственных наград.Судья пояснил, что Сатыбалдыулы ранее признал вину в полном объеме и заключил два медиативных соглашения о признании вины и возмещении ущерба.Сатыбалдыулы - родной племянник Назарбаева. После окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании "Казахстан темир жолы". После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти "Нур Отан" (сейчас называется "Аманат"), в последние годы занимался бизнесом.

https://ria.ru/20220530/rodstvenniki-1791639324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, астана, казахстан, нурсултан назарбаев