https://ria.ru/20220926/kategorii-1819667337.html

В СФ надеются, что военкоматы уточнят категории подлежащих призыву россиян

В СФ надеются, что военкоматы уточнят категории подлежащих призыву россиян - РИА Новости, 26.09.2022

В СФ надеются, что военкоматы уточнят категории подлежащих призыву россиян

Для того, чтобы частичная мобилизация прошла на должном уровне, необходимо обеспечить все военкоматы постановлением правительства с конкретизацией всех... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T23:47

2022-09-26T23:47

2022-09-26T23:57

ольга ковитиди

россия

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Для того, чтобы частичная мобилизация прошла на должном уровне, необходимо обеспечить все военкоматы постановлением правительства с конкретизацией всех категорий призываемых граждан, такой документ должен быть принят в ближайшее время, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Необходимо понимать, что для осуществления военкоматами качественной частичной мобилизации необходимы конкретные вводные, в частности, наличие в военкоматах постановления правительства, которое должно было бы определить и конкретизировать все категории призываемых граждан", - сказала сенатор.Она подчеркнула, что от того, насколько строго военкоматы соблюдают правила частичной мобилизации, объявленные президентом РФ и министром обороны, зависит морально-психологическая обстановка в семьях, а значит, и состояние общества в целом. "Поэтому все, что связано с реализацией мобилизационных вопросов, должно быть на особом контроле власти", - отметила Ковитиди."... (из регионов - ред.) Поступали открытые обращения о том, что в рамках частичной мобилизации были случаи, когда призывались лица, не подлежащие мобилизации, в частности, ранее не служившие, не имеющие никакого боевого опыта и нужных учётных военных специальностей, многодетные отцы, а также не подходящие по здоровью и возрасту", - заявила парламентарий.Она подчеркнула, что для того, чтобы подобные "недопустимые недостатки" не повторялись, необходимо разобраться в истоках проблемы, а военкоматы должны рассматривать вопрос каждого призывника отдельно, для того, чтобы под мобилизацию не попадали люди, не подлежащие призыву.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация, в ходе которой планируется призвать 300 тысяч резервистов для "контроля линии соприкосновения и освобожденных территорий на Украине".

https://ria.ru/20220926/rostov-1819663870.html

https://ria.ru/20220925/mobilizatsiya-1819330721.html

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ольга ковитиди, россия, совет федерации рф, частичная мобилизация в россии