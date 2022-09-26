https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819638644.html

При стрельбе в ижевской школе погибли три учителя

При стрельбе в ижевской школе погибли три учителя - РИА Новости, 26.09.2022

При стрельбе в ижевской школе погибли три учителя

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в результате трагедии в Ижевске погибли три учителя. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:49

2022-09-26T19:49

2022-09-26T20:03

ижевск

стрельба в школе в ижевске

происшествия

сергей кравцов

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в результате трагедии в Ижевске погибли три учителя."Сегодня произошла трагедия, погибли дети, погибло три учителя. Учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка", - сказал Кравцов журналистам.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ижевск, стрельба в школе в ижевске, происшествия, сергей кравцов, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)