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ГП поручила проверить безопасность школ в Удмуртии после стрельбы в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
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ГП поручила проверить безопасность школ в Удмуртии после стрельбы в Ижевске
ГП поручила проверить безопасность школ в Удмуртии после стрельбы в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
ГП поручила проверить безопасность школ в Удмуртии после стрельбы в Ижевске
Генеральная прокуратура РФ поручила проверить вопросы безопасности и охраны школ в Удмуртии после стрельбы в школе Ижевска, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:57
2022-09-26T16:03
происшествия
ижевск
генеральная прокуратура рф
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила проверить вопросы безопасности и охраны школ в Удмуртии после стрельбы в школе Ижевска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур."По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратура Удмуртской Республики проводит проверку по факту нападения на школу в Ижевске. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных учреждений республики, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима, а также вопросы соблюдения законодательства при обороте оружия", - говорится в сообщении.Уточняется, что предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства. По итогам надзорных мероприятий будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования".Также по поручению руководителя ведомства Игоря Краснова Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход расследования возбужденного уголовного дела.
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происшествия, ижевск, генеральная прокуратура рф, стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Ижевск, Генеральная прокуратура РФ, Стрельба в школе в Ижевске
15:57 26.09.2022 (обновлено: 16:03 26.09.2022)
 
ГП поручила проверить безопасность школ в Удмуртии после стрельбы в Ижевске

ГП поручила проверить безопасность и охрану школ в Удмуртии после стрельбы в Ижевске

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила проверить вопросы безопасности и охраны школ в Удмуртии после стрельбы в школе Ижевска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
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"По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратура Удмуртской Республики проводит проверку по факту нападения на школу в Ижевске. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных учреждений республики, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима, а также вопросы соблюдения законодательства при обороте оружия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства. По итогам надзорных мероприятий будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования".
Также по поручению руководителя ведомства Игоря Краснова Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход расследования возбужденного уголовного дела.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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ПроисшествияИжевскГенеральная прокуратура РФСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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