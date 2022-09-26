https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819563529.html

ГП поручила проверить безопасность школ в Удмуртии после стрельбы в Ижевске

ГП поручила проверить безопасность школ в Удмуртии после стрельбы в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

ГП поручила проверить безопасность школ в Удмуртии после стрельбы в Ижевске

Генеральная прокуратура РФ поручила проверить вопросы безопасности и охраны школ в Удмуртии после стрельбы в школе Ижевска, сообщает пресс-служба надзорного... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:57

2022-09-26T15:57

2022-09-26T16:03

происшествия

ижевск

генеральная прокуратура рф

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ поручила проверить вопросы безопасности и охраны школ в Удмуртии после стрельбы в школе Ижевска, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур."По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратура Удмуртской Республики проводит проверку по факту нападения на школу в Ижевске. Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и персонала образовательных учреждений республики, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима, а также вопросы соблюдения законодательства при обороте оружия", - говорится в сообщении.Уточняется, что предметом проверки станут и другие вопросы исполнения федерального законодательства. По итогам надзорных мероприятий будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования".Также по поручению руководителя ведомства Игоря Краснова Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход расследования возбужденного уголовного дела.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ижевск, генеральная прокуратура рф, стрельба в школе в ижевске