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Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской - РИА Новости, 26.09.2022
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Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской
Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской - РИА Новости, 26.09.2022
Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской
Предотвращение трагедий подобной той, что произошла в школе в Ижевске, должно стать одним из приоритетов, стоящих перед российским обществом, для этого... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:53
2022-09-26T15:24
валентина матвиенко
ижевск
совет федерации рф
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предотвращение трагедий подобной той, что произошла в школе в Ижевске, должно стать одним из приоритетов, стоящих перед российским обществом, для этого необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нападению подверглись дети, что является вопиющим фактом, который крайне сложно даже осознать. Сегодня мы, к сожалению, часто сталкиваемся с агрессией, направленной на учащихся и педагогов образовательных учреждений", - говорится в телеграмме спикера в адрес руководства Удмуртии.Сенатор уверена, что "предотвращение подобных трагедий должно стать одной из приоритетных задач, стоящих перед российским обществом, и для ее решений необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы".Матвиенко подчеркнула, что преступники хладнокровно обрывают жизни людей, причиняя невыносимую боль их родным и близким. "Каждый раз это тяжелейшее испытание и наша общая беда", - говорится в телеграмме.Она уверена, что руководство Удмуртии и федеральные органы власти сделают все для помощи семьям погибших и пострадавших. Парламентарий выразила соболезнование семьям погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
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валентина матвиенко, ижевск, совет федерации рф, стрельба в школе в ижевске
Валентина Матвиенко, Ижевск, Совет Федерации РФ, Стрельба в школе в Ижевске
14:53 26.09.2022 (обновлено: 15:24 26.09.2022)
 
Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской

Спикер СФ Матвиенко: предотвращение трагедий, подобной ижевской, должно стать приоритетом

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предотвращение трагедий подобной той, что произошла в школе в Ижевске, должно стать одним из приоритетов, стоящих перед российским обществом, для этого необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нападению подверглись дети, что является вопиющим фактом, который крайне сложно даже осознать. Сегодня мы, к сожалению, часто сталкиваемся с агрессией, направленной на учащихся и педагогов образовательных учреждений", - говорится в телеграмме спикера в адрес руководства Удмуртии.
Охранник - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:43
Охрану в школе №88 в Ижевске обеспечивал ЧОП по договору
Сенатор уверена, что "предотвращение подобных трагедий должно стать одной из приоритетных задач, стоящих перед российским обществом, и для ее решений необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы".
Матвиенко подчеркнула, что преступники хладнокровно обрывают жизни людей, причиняя невыносимую боль их родным и близким. "Каждый раз это тяжелейшее испытание и наша общая беда", - говорится в телеграмме.
Она уверена, что руководство Удмуртии и федеральные органы власти сделают все для помощи семьям погибших и пострадавших. Парламентарий выразила соболезнование семьям погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
Стрельба в школе в Ижевске
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанк

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
1 из 7

Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
2 из 7

Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
3 из 7

По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
4 из 7

Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
5 из 7

После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
6 из 7

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
7 из 7

В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
 
Валентина МатвиенкоИжевскСовет Федерации РФСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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