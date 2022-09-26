https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819538587.html
Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской
Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской - РИА Новости, 26.09.2022
Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской
Предотвращение трагедий подобной той, что произошла в школе в Ижевске, должно стать одним из приоритетов, стоящих перед российским обществом, для этого... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:53
2022-09-26T14:53
2022-09-26T15:24
валентина матвиенко
ижевск
совет федерации рф
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предотвращение трагедий подобной той, что произошла в школе в Ижевске, должно стать одним из приоритетов, стоящих перед российским обществом, для этого необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нападению подверглись дети, что является вопиющим фактом, который крайне сложно даже осознать. Сегодня мы, к сожалению, часто сталкиваемся с агрессией, направленной на учащихся и педагогов образовательных учреждений", - говорится в телеграмме спикера в адрес руководства Удмуртии.Сенатор уверена, что "предотвращение подобных трагедий должно стать одной из приоритетных задач, стоящих перед российским обществом, и для ее решений необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы".Матвиенко подчеркнула, что преступники хладнокровно обрывают жизни людей, причиняя невыносимую боль их родным и близким. "Каждый раз это тяжелейшее испытание и наша общая беда", - говорится в телеграмме.Она уверена, что руководство Удмуртии и федеральные органы власти сделают все для помощи семьям погибших и пострадавших. Парламентарий выразила соболезнование семьям погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
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валентина матвиенко, ижевск, совет федерации рф, стрельба в школе в ижевске
Валентина Матвиенко, Ижевск, Совет Федерации РФ, Стрельба в школе в Ижевске
14:53 26.09.2022 (обновлено: 15:24 26.09.2022)
Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской
Спикер СФ Матвиенко: предотвращение трагедий, подобной ижевской, должно стать приоритетом
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предотвращение трагедий подобной той, что произошла в школе в Ижевске, должно стать одним из приоритетов, стоящих перед российским обществом, для этого необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нападению подверглись дети, что является вопиющим фактом, который крайне сложно даже осознать. Сегодня мы, к сожалению, часто сталкиваемся с агрессией, направленной на учащихся и педагогов образовательных учреждений", - говорится в телеграмме спикера в адрес руководства Удмуртии.
Сенатор уверена, что "предотвращение подобных трагедий должно стать одной из приоритетных задач, стоящих перед российским обществом, и для ее решений необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы".
Матвиенко подчеркнула, что преступники хладнокровно обрывают жизни людей, причиняя невыносимую боль их родным и близким. "Каждый раз это тяжелейшее испытание и наша общая беда", - говорится в телеграмме.
Она уверена, что руководство Удмуртии и федеральные органы власти сделают все для помощи семьям погибших и пострадавших. Парламентарий выразила соболезнование семьям погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
Стрельба в школе в Ижевске
1 из 7
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
2 из 7
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
3 из 7
По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.
4 из 7
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
5 из 7
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
6 из 7
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
7 из 7
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.
1 из 7
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
2 из 7
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
3 из 7
По последним данным, погибли 15 человек, из них 11 — дети. Еще более 20 человек получили ранения.
4 из 7
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
5 из 7
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
6 из 7
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
7 из 7
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.