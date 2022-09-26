https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819538587.html

Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской

Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской - РИА Новости, 26.09.2022

Матвиенко назвала приоритетом предотвращение трагедий, подобных ижевской

Предотвращение трагедий подобной той, что произошла в школе в Ижевске, должно стать одним из приоритетов, стоящих перед российским обществом, для этого... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:53

2022-09-26T14:53

2022-09-26T15:24

валентина матвиенко

ижевск

совет федерации рф

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Предотвращение трагедий подобной той, что произошла в школе в Ижевске, должно стать одним из приоритетов, стоящих перед российским обществом, для этого необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Нападению подверглись дети, что является вопиющим фактом, который крайне сложно даже осознать. Сегодня мы, к сожалению, часто сталкиваемся с агрессией, направленной на учащихся и педагогов образовательных учреждений", - говорится в телеграмме спикера в адрес руководства Удмуртии.Сенатор уверена, что "предотвращение подобных трагедий должно стать одной из приоритетных задач, стоящих перед российским обществом, и для ее решений необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы".Матвиенко подчеркнула, что преступники хладнокровно обрывают жизни людей, причиняя невыносимую боль их родным и близким. "Каждый раз это тяжелейшее испытание и наша общая беда", - говорится в телеграмме.Она уверена, что руководство Удмуртии и федеральные органы власти сделают все для помощи семьям погибших и пострадавших. Парламентарий выразила соболезнование семьям погибших и пожелала выздоровления пострадавшим.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети. Ранения получили 23 человека, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819534576.html

ижевск

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валентина матвиенко, ижевск, совет федерации рф, стрельба в школе в ижевске