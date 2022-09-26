https://ria.ru/20220926/ishinger-1819601710.html

В Германии призвали ЕС ослушаться США из-за позиции по Украине

В Германии призвали ЕС ослушаться США из-за позиции по Украине - РИА Новости, 26.09.2022

В Германии призвали ЕС ослушаться США из-за позиции по Украине

ЕС должен выступить за скорейшее урегулирование конфликта на Украине, чтобы остановить энергетический кризис в Европе, написал в Handelsblatt немецкий дипломат... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:35

2022-09-26T17:35

2022-09-26T23:44

вольфганг ишингер

германия

украина

европа

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ЕС должен выступить за скорейшее урегулирование конфликта на Украине, чтобы остановить энергетический кризис в Европе, написал в Handelsblatt немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер."У Германии нет сомнений: чем быстрее удастся добиться перемирия, а еще лучше мирного разрешения конфликта, тем лучше. <…> Нам уже сейчас стоит готовиться к любым переговорам, чтобы иметь возможность должным образом внести в повестку дня и свои интересы", — заявил он.При этом, по словам дипломата, Соединенные Штаты придерживаются иной точки зрения на дальнейшую судьбу Украины. В интересах Вашингтона долгосрочная эскалация. Белый дом равнодушен к топливным проблемам Старого Света, добавил он.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220926/polsha-1819552470.html

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украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

вольфганг ишингер, германия, украина, европа, евросоюз, в мире