17:35 26.09.2022 (обновлено: 23:44 26.09.2022)
В Германии призвали ЕС ослушаться США из-за позиции по Украине
Немецкий дипломат Ишингер: ЕС нужно остановить конфликт на Украине, вопреки плану США
© Фото : MSC / KuhlmannЭкс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер
© Фото : MSC / Kuhlmann
Экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. ЕС должен выступить за скорейшее урегулирование конфликта на Украине, чтобы остановить энергетический кризис в Европе, написал в Handelsblatt немецкий дипломат и экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
"У Германии нет сомнений: чем быстрее удастся добиться перемирия, а еще лучше мирного разрешения конфликта, тем лучше. <…> Нам уже сейчас стоит готовиться к любым переговорам, чтобы иметь возможность должным образом внести в повестку дня и свои интересы", — заявил он.
При этом, по словам дипломата, Соединенные Штаты придерживаются иной точки зрения на дальнейшую судьбу Украины. В интересах Вашингтона долгосрочная эскалация. Белый дом равнодушен к топливным проблемам Старого Света, добавил он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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