https://ria.ru/20220926/grinpis-1819393407.html

"Гринпис" пора на выход из России

"Гринпис" пора на выход из России - РИА Новости, 26.09.2022

"Гринпис" пора на выход из России

Специальная военная операция привела к поистине тектоническим сдвигам внутри российского общества — и речь сегодня вовсе не о мобилизации. Текущие события... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:00

2022-09-26T08:00

2022-09-26T10:18

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Специальная военная операция привела к поистине тектоническим сдвигам внутри российского общества — и речь сегодня вовсе не о мобилизации. Текущие события подняли на поверхность общественного внимания множество событий, тенденций, фактов, и то, как государство и общество на них реагируют, свидетельствует о несомненном оздоровлении и этого самого общества, и атмосферы внутри российских границ. В Минюст и Генпрокуратуру поступило предложение признать организацию Greenpeace иностранным агентом. С этой инициативой выступил депутат Государственной думы Александр Якубовский, справедливо заметивший, что деятельность этого якобы сугубо гуманитарного объединения вызывает вполне логичные и предметные вопросы.Причиной для направления депутатского запроса стала последняя акция подразделения Greenpeace Nordic, которое яростно обрушилось на энергетиков Финляндии за то, что они закупают у России сжиженный природный газ. Любители экологии гвоздят несознательных финнов: якобы, покупая российский СПГ, они тем самым поддерживают агрессию против Украины. При этом стоило лишь мелькнуть информации о депутатском обращении в компетентные органы, как уже российское отделение Greenpeace мгновенно включило дурака. Представительство с абсолютной уверенностью заявило, что не может быть признано иностранным агентом, так как занимается исключительно природоохранной деятельностью, а не политикой, а также не поддерживает ни одно политическое течение.Пока российские любители зеленого мира пытаются спрятаться в паутине словоблудия, единственный вопрос, который возникает у людей, следящих за деятельностью Greenpeace, это не почему им пытаются присвоить статус иноагентов, а почему так поздно.Если подходить с формальной точки зрения, то Greenpeace действительно не входит ни в одно политическое движение, но, повторимся, это чистой воды казуистика. Современный мир давно отошел от прямых и однозначных формулировок, мы живем во время гибридов, когда на полях прокси-войн сражаются разномастные — и не имеющие четкой государственной привязки — подразделения. Самый яркий тому пример Украина, в армии которой сегодня можно встретить представителей половины западного мира, хотя формально их там нет. Greenpeace хоть и позиционирует себя как организацию с исключительно благими и благотворительными целями, является, по сути, прокси-инструментом прямого воздействия на определенные страны и организации, причем в число последних по странному стечению обстоятельств входят исключительно геополитические противники США.Вспомним, какие же еще инициативы, касающиеся России, ультимативно пыталась протащить сия организация. Список — закачаешься.Greenpeace требовала от правительства Российской Федерации свернуть программу внедрения современных мусоросжигательных заводов. Программа эта была разработана специально, чтобы затормозить геометрический прирост объемов городских свалок, превращая отходы в энергию, которая направлялась бы на отопление жилых домов и обеспечение электричеством. Эта инициатива, кстати, была нацелена, в том числе на очистку накопившихся еще с советской поры свалок мусора в зоне Арктики. Примечательно здесь то, что экологов совершенно не волновал факт увеличения количества заводов с технологией W2E (waste to energy) в европейских странах, но, как только благую инициативу решили перенести на российскую землю, они резко сменили мнение.В апреле этого года представители Greenpeace (конечно же, в чисто экологических целях) требовали запретить импорт угля в страны Евросоюза. Только не всего угля, а исключительно российского. Любители природы заблокировали ветку железной дороги под Коверхаром, по которой в Финляндию осуществлялись поставки топлива от российского предприятия "Сибантрацит".Эти же граждане не так давно устроили настоящую истерику, пугая российское и западное общество якобы массовым выбросом радиоактивных веществ. Представители Greenpeace уверяли, что в Челябинской области на одном из предприятий "Росатома" произошла утечка изотопов рутения-106. Бурная активность развернулась вокруг производственного объединения "Маяк", предприятия государственной важности. "Маяк" еще со времен СССР занимается разработкой и созданием компонентов ядерного оружия, здесь также нарабатываются различные изотопы, которые впоследствии отправляются на российские и зарубежные АЭС. Ребята из Greenpeace под сурдинку якобы случившейся аварии требовали — ни много ни мало — остановить завод, обеспечивающий государственную безопасность.Отдельным пунктом, которому псевдоэкологи уделяли особо пристальное внимание, традиционно являлись российские и смежные гидроэлектростанции. Когда Монголия заявила о планах строительства ГЭС "Шурэн" и плотины на реке Орхон для переброски стока реки в Гоби, а также плотин на реках Эгийн-гол, Тола и Дэлгэрмурен, наши герои развернули целую информационную кампанию. Как обычно, была придумана максимально жуткая история, в данном случае о том, что будет нарушена экосистема рек, а Байкал чуть ли не высохнет полностью. Дело было в 2013 году, с тех пор Монголия таки отказалась от возведения гидроэлектростанции "Шурэн", заменив ее покупкой электричества с российских ГЭС, зато провела модернизацию и нарастила мощности на других своих аналогичных объектах. Сотни тысяч туристов ежегодно могут убедиться, что Байкал никуда не делся и уровень его не просел.За пару лет до этого поборники всего хорошего и зеленого требовали остановить Саяно-Шушенскую, Эвенкийскую, Мотыгинскую ГЭС в Красноярском крае, а также каскад ГЭС в Якутии и Центральную ГАЭС в Тверской области. Якобы они старые и применять их опасно.Greenpeace был предельно активен во время локальных выступлений в Башкирии, всемерно раздувая накал страстей вокруг выделения очередного шихана под промышленную добычу соды. Все бы ничего, если не знать, что речь тут шла о ключевом предприятии "Башсода", которое фактически является градообразующим для города Стерлитамак и где трудится едва ли не каждый третий горожанин.Вишенкой на торте, вне всякого сомнения, можно считать демарш Greenpeace против всей российской атомной энергетики. Замечательные парни и девчонки требовали от руководства Российской Федерации сущую мелочь — отказаться от использования атомной энергетики в принципе, то есть не строить новых АЭС и как можно быстрее выводить из эксплуатации действующие. Просто для понимания: Greenpeace хочет, чтобы наша страна отказалась от пятой части своей — самой надежной и дешевой — генерации. Более того, вроде бы политически нейтральные ребята хотят обнулить совершенно уникальные научные наработки российских атомщиков, реакторы на быстрых нейтронах, реакторы с MOX-топливом и многое другое. Вместо реакторов поколения III+ и безоговорочного лидерства на мировом рынке реакторостроения России предлагается строить больше ветряков. Как в Британии, например, где ценники за электричество только за последние полгода выросли в три-четыре раза, а энергетический кризис вынудил правительство снять мораторий на добычу нефти и газа методом гидроразрыва пласта.Учитывая эту крайне сухую и поверхностную выборку, единственное, что удивляет, — это почему Greenpeace продолжает свою деятельность в нашей стране в принципе.

https://ria.ru/20220516/tanker-1788822643.html

https://ria.ru/20220919/kanal-1817880395.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220327/gaz-1780311736.html

https://ria.ru/20220922/priroda-1818757665.html

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авторы, колумнисты - авторы, greenpeace, россия, экология