https://ria.ru/20220926/grazhdanstvo-1819609016.html

Россияне с двойным гражданством подлежат частичной мобилизации

Россияне с двойным гражданством подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

Россияне с двойным гражданством подлежат частичной мобилизации

Россияне с двойным гражданством также, как и остальные граждане РФ, попадают под частичную мобилизацию, сообщает в понедельник запущенный правительством портал... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:57

2022-09-26T17:57

2022-09-26T17:57

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e31bdd24a41cd2caba753866a76fd410.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне с двойным гражданством также, как и остальные граждане РФ, попадают под частичную мобилизацию, сообщает в понедельник запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Люди с несколькими гражданствами, включая российское, рассматриваются законом как граждане Российской Федерации. На них распространяются все права и обязанности, в том числе по защите Отечества. Правила пересечения границы для них такие же, как для всех граждан РФ", - ответили в "Объясняем.рф" на вопрос, будут ли выпускать за границу России лиц с двумя паспортами.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, частичная мобилизация в россии