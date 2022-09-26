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Россияне с двойным гражданством подлежат частичной мобилизации
Россияне с двойным гражданством подлежат частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
Россияне с двойным гражданством подлежат частичной мобилизации
Россияне с двойным гражданством также, как и остальные граждане РФ, попадают под частичную мобилизацию, сообщает в понедельник запущенный правительством портал... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:57
2022-09-26T17:57
2022-09-26T17:57
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россияне с двойным гражданством также, как и остальные граждане РФ, попадают под частичную мобилизацию, сообщает в понедельник запущенный правительством портал "Объясняем.рф"."Люди с несколькими гражданствами, включая российское, рассматриваются законом как граждане Российской Федерации. На них распространяются все права и обязанности, в том числе по защите Отечества. Правила пересечения границы для них такие же, как для всех граждан РФ", - ответили в "Объясняем.рф" на вопрос, будут ли выпускать за границу России лиц с двумя паспортами.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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россия, частичная мобилизация в россии
Россия, Частичная мобилизация в России
Россияне с двойным гражданством подлежат частичной мобилизации
Объясняем.рф: россияне с двойным гражданством также подлежат частичной мобилизации