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В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации

В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации

Российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:21

2022-09-26T13:21

2022-09-26T14:46

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частичная мобилизация в россии

украина

сергей шойгу

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о возможном закрытии границ.Песков отметил, что сейчас фейков больше, чем правды, вбросы происходят и со стороны врагов, и от "домашних истериков". Он призвал аккуратно относиться "ко всем сливам".Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территории на Украине. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность.

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