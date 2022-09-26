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В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
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Туризм
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В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации
В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации
Российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:21
2022-09-26T14:46
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частичная мобилизация в россии
украина
сергей шойгу
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о возможном закрытии границ.Песков отметил, что сейчас фейков больше, чем правды, вбросы происходят и со стороны врагов, и от "домашних истериков". Он призвал аккуратно относиться "ко всем сливам".Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территории на Украине. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность.
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россия, туризм, новости - туризм, частичная мобилизация в россии, украина, сергей шойгу
Туризм, Россия, Туризм, Новости - Туризм, Частичная мобилизация в России, Украина, Сергей Шойгу
13:21 26.09.2022 (обновлено: 14:46 26.09.2022)
 
В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации

Песков заявил, что решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", — подчеркнул представитель Кремля.
Так он прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о возможном закрытии границ.
Песков отметил, что сейчас фейков больше, чем правды, вбросы происходят и со стороны врагов, и от "домашних истериков". Он призвал аккуратно относиться "ко всем сливам".

"Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты, представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", — заключил пресс-секретарь президента.

Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территории на Украине. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность.
 
ТуризмРоссияТуризмНовости - ТуризмЧастичная мобилизация в РоссииУкраинаСергей Шойгу
 
 
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