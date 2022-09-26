13:21 26.09.2022 (обновлено: 14:46 26.09.2022)
В Кремле не принимали решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации
Песков заявил, что решений о закрытии границ из-за частичной мобилизации не принималось
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российские власти не принимали никаких решений о закрытии границ в связи с объявлением частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений на этот счет нет", — подчеркнул представитель Кремля.
Так он прокомментировал появившиеся в СМИ публикации о возможном закрытии границ.
Песков отметил, что сейчас фейков больше, чем правды, вбросы происходят и со стороны врагов, и от "домашних истериков". Он призвал аккуратно относиться "ко всем сливам".
"Есть случаи, когда указ нарушается, в некоторых регионах активно работают губернаторы для исправления ситуации. Активную и очень нужную работу проводят наши отечественные журналисты, представители общественных организаций и общественные организации. И это очень важно", — заключил пресс-секретарь президента.
Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, такое решение необходимо, чтобы контролировать тысячекилометровую линию боевого соприкосновения и освобожденные территории на Украине. В рамках частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек из запаса, имеющих опыт службы и необходимую военно-учетную специальность.