https://ria.ru/20220926/granitsa-1819657900.html

После референдума на выезде из ДНР оставят КПП, заявили в Госдуме

После референдума на выезде из ДНР оставят КПП, заявили в Госдуме - РИА Новости, 26.09.2022

После референдума на выезде из ДНР оставят КПП, заявили в Госдуме

Таможенный режим после признания результатов референдума о вхождении ДНР в состав России будет упразднен, но останутся пункты досмотра для недопущения провоза... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:50

2022-09-26T21:50

2022-09-26T22:03

в мире

антон гетта

россия

донецкая народная республика

госдума рф

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК (ДНР), 26 сен - РИА Новости. Таможенный режим после признания результатов референдума о вхождении ДНР в состав России будет упразднен, но останутся пункты досмотра для недопущения провоза оружия, заявил на брифинге для журналистов депутат Госдумы РФ Антон Гетта."Конечно, никаких таможен у нас не будет. Будет только одно - это контрольно-пропускные пункты, чтобы то оружие, которое поставлял весь мир, НАТО, в том числе Америка, Германия, не хлынуло на территорию большой страны. Чтобы здесь эти все изъятия провести и это оружие утилизировать, будут контрольно-пропускные пункты. Никаких таможен, никаких уже границ в принципе не будет, потому что мы будем одной единой страной", - сказал он.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/referendum-1819650539.html

россия

донецкая народная республика

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в мире, антон гетта, россия, донецкая народная республика, госдума рф, референдум в донбассе