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Британия ввела санкции против "Гознака" - РИА Новости, 26.09.2022
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Британия ввела санкции против "Гознака"
Британия ввела санкции против "Гознака" - РИА Новости, 26.09.2022
Британия ввела санкции против "Гознака"
Великобритания ввела санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, следует из... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:50
2022-09-26T17:50
экономика
россия
великобритания
гознак
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством.В заявлении отмечается, что "Гознак" попал под санкции, поскольку РФ является единственным акционером общества.Кроме того, санкции введены в отношении PR-агентства "ИМА-консалтинг".Санкции предусматривают заморозку активов.
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экономика, россия, великобритания, гознак, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Великобритания, Гознак, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
17:50 26.09.2022
 
Британия ввела санкции против "Гознака"

Великобритания ввела санкции против акционерного общества "Гознак"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЗдание Московского монетного двора
Здание Московского монетного двора - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Московского монетного двора. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством.
В заявлении отмечается, что "Гознак" попал под санкции, поскольку РФ является единственным акционером общества.
Кроме того, санкции введены в отношении PR-агентства "ИМА-консалтинг".
Санкции предусматривают заморозку активов.
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