https://ria.ru/20220926/goznak-1819606765.html

Британия ввела санкции против "Гознака"

Британия ввела санкции против "Гознака" - РИА Новости, 26.09.2022

Британия ввела санкции против "Гознака"

Великобритания ввела санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, следует из... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:50

2022-09-26T17:50

2022-09-26T17:50

экономика

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гознак

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санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством.В заявлении отмечается, что "Гознак" попал под санкции, поскольку РФ является единственным акционером общества.Кроме того, санкции введены в отношении PR-агентства "ИМА-консалтинг".Санкции предусматривают заморозку активов.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819604609.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, великобритания, гознак, в мире, санкции, санкции в отношении россии