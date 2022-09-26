https://ria.ru/20220926/goznak-1819606765.html
Британия ввела санкции против "Гознака"
Британия ввела санкции против "Гознака" - РИА Новости, 26.09.2022
Британия ввела санкции против "Гознака"
Великобритания ввела санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, следует из... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:50
2022-09-26T17:50
2022-09-26T17:50
экономика
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санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок, следует из санкционного списка, опубликованного британским правительством.В заявлении отмечается, что "Гознак" попал под санкции, поскольку РФ является единственным акционером общества.Кроме того, санкции введены в отношении PR-агентства "ИМА-консалтинг".Санкции предусматривают заморозку активов.
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819604609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, великобритания, гознак, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Великобритания, Гознак, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против "Гознака"
Великобритания ввела санкции против акционерного общества "Гознак"