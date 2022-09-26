https://ria.ru/20220926/gosznak-1819615437.html

"Гознак" прокомментировал попадание в санкционный список Великобритании

"Гознак" прокомментировал попадание в санкционный список Великобритании - РИА Новости, 26.09.2022

"Гознак" прокомментировал попадание в санкционный список Великобритании

"Гознак" всегда исходит из необходимости обеспечивать полный цикл производства своей ключевой продукции, продолжит работу во благо России и ее граждан,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:19

2022-09-26T18:19

2022-09-26T18:20

россия

великобритания

гознак

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. "Гознак" всегда исходит из необходимости обеспечивать полный цикл производства своей ключевой продукции, продолжит работу во благо России и ее граждан, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе предприятия введение против него санкций.Великобритания ранее в понедельник ввела санкции против акционерного общества "Гознак" - российского производителя банкнот, монет, паспортов, почтовых марок. В заявлении отмечается, что "Гознак" попал под санкции, поскольку РФ является единственным акционером общества."Наша компания - уже далеко не первая в России, и, вероятно, не последняя в числе тех, на кого оказывается внешнее давление. Как и другие отечественные предприятия, мы, безусловно, будем продолжать свою работу на благо России и в интересах ее граждан", - отметили в "Гознаке"."Гознак в своей работе всегда исходит из необходимости поддержания полного цикла производства своей ключевой продукции. Для нас также принципиален достаточно высокий уровень независимости от внешних факторов и контрагентов: как в части используемых технологий, так в части различных компонентов, применяемых на производстве", - подчеркнули там.

https://ria.ru/20220926/soglashenie-1819575727.html

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россия, великобритания, гознак, санкции в отношении россии, экономика