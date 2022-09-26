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В России стартовал ресторанный фестиваль - РИА Новости, 26.09.2022
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Туризм
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В России стартовал ресторанный фестиваль
В России стартовал ресторанный фестиваль - РИА Новости, 26.09.2022
В России стартовал ресторанный фестиваль
В России с 26 сентября по 10 октября пройдет седьмой Ресторанный фестиваль, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:08
2022-09-26T19:33
туризм
россия
москва
санкт-петербург
нижний новгород
рестораны
еда
новости - туризм
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В России с 26 сентября по 10 октября пройдет седьмой Ресторанный фестиваль, сообщили в пресс-службе проекта.Участие примут 800 лучших заведений из 55 городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Рестораторы предложат гостям дегустационные сеты трех категорий — за 1090, 1690 и 2590 рублей."В этом году вновь пришло время помочь заведениям с гостями, а жителям России — дать хороший повод вспомнить любимые места или изучить новые", — отметил организатор Александр Сысоев.По его словам, главная цель проекта — "повысить культуру еды вне дома и дать импульс для развития внутреннего туризма".Запланирована насыщенная параллельная программа: онлайн-показы фильмов, посвященных гастрономии, фестиваль в "Художественном", где покажут кино о еде и напитках на широком экране. В Яндекс.Музыке появятся плейлисты ресторанов со всей страны, а в VK Клипах — короткие обучающие ролики от критиков с советами по написанию рецензий на заведения общепита.
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россия, москва, санкт-петербург, нижний новгород, рестораны, еда, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Рестораны, Еда, Новости - Туризм, Туризм, туристы
18:08 26.09.2022 (обновлено: 19:33 26.09.2022)
 
В России стартовал ресторанный фестиваль

В седьмом Ресторанном фестивале примут участие 800 заведений из 55 городов России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБлюдо японской кухни в одном из ресторанов Южно-Сахалинска
Блюдо японской кухни в одном из ресторанов Южно-Сахалинска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В России с 26 сентября по 10 октября пройдет седьмой Ресторанный фестиваль, сообщили в пресс-службе проекта.
Участие примут 800 лучших заведений из 55 городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Рестораторы предложат гостям дегустационные сеты трех категорий — за 1090, 1690 и 2590 рублей.
"В этом году вновь пришло время помочь заведениям с гостями, а жителям России — дать хороший повод вспомнить любимые места или изучить новые", — отметил организатор Александр Сысоев.
По его словам, главная цель проекта — "повысить культуру еды вне дома и дать импульс для развития внутреннего туризма".
Запланирована насыщенная параллельная программа: онлайн-показы фильмов, посвященных гастрономии, фестиваль в "Художественном", где покажут кино о еде и напитках на широком экране. В Яндекс.Музыке появятся плейлисты ресторанов со всей страны, а в VK Клипах — короткие обучающие ролики от критиков с советами по написанию рецензий на заведения общепита.
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