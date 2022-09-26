https://ria.ru/20220926/festival-1819601069.html

В России стартовал ресторанный фестиваль

В России стартовал ресторанный фестиваль - РИА Новости, 26.09.2022

В России стартовал ресторанный фестиваль

В России с 26 сентября по 10 октября пройдет седьмой Ресторанный фестиваль, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:08

2022-09-26T18:08

2022-09-26T19:33

туризм

россия

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санкт-петербург

нижний новгород

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новости - туризм

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В России с 26 сентября по 10 октября пройдет седьмой Ресторанный фестиваль, сообщили в пресс-службе проекта.Участие примут 800 лучших заведений из 55 городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Рестораторы предложат гостям дегустационные сеты трех категорий — за 1090, 1690 и 2590 рублей."В этом году вновь пришло время помочь заведениям с гостями, а жителям России — дать хороший повод вспомнить любимые места или изучить новые", — отметил организатор Александр Сысоев.По его словам, главная цель проекта — "повысить культуру еды вне дома и дать импульс для развития внутреннего туризма".Запланирована насыщенная параллельная программа: онлайн-показы фильмов, посвященных гастрономии, фестиваль в "Художественном", где покажут кино о еде и напитках на широком экране. В Яндекс.Музыке появятся плейлисты ресторанов со всей страны, а в VK Клипах — короткие обучающие ролики от критиков с советами по написанию рецензий на заведения общепита.

https://ria.ru/20220923/festival-1818988688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, москва, санкт-петербург, нижний новгород, рестораны, еда, новости - туризм, туризм, туристы