https://ria.ru/20220926/festival-1819601069.html
В России стартовал ресторанный фестиваль
В России стартовал ресторанный фестиваль - РИА Новости, 26.09.2022
В России стартовал ресторанный фестиваль
В России с 26 сентября по 10 октября пройдет седьмой Ресторанный фестиваль, сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:08
2022-09-26T18:08
2022-09-26T19:33
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новости - туризм
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. В России с 26 сентября по 10 октября пройдет седьмой Ресторанный фестиваль, сообщили в пресс-службе проекта.Участие примут 800 лучших заведений из 55 городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Рестораторы предложат гостям дегустационные сеты трех категорий — за 1090, 1690 и 2590 рублей."В этом году вновь пришло время помочь заведениям с гостями, а жителям России — дать хороший повод вспомнить любимые места или изучить новые", — отметил организатор Александр Сысоев.По его словам, главная цель проекта — "повысить культуру еды вне дома и дать импульс для развития внутреннего туризма".Запланирована насыщенная параллельная программа: онлайн-показы фильмов, посвященных гастрономии, фестиваль в "Художественном", где покажут кино о еде и напитках на широком экране. В Яндекс.Музыке появятся плейлисты ресторанов со всей страны, а в VK Клипах — короткие обучающие ролики от критиков с советами по написанию рецензий на заведения общепита.
https://ria.ru/20220923/festival-1818988688.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:08 26.09.2022 (обновлено: 19:33 26.09.2022)
В России стартовал ресторанный фестиваль
В седьмом Ресторанном фестивале примут участие 800 заведений из 55 городов России