https://ria.ru/20220926/dobrovolets-1819664472.html

Глава ВГА Запорожской области сообщил, что его сын стал добровольцем

Глава ВГА Запорожской области сообщил, что его сын стал добровольцем - РИА Новости, 26.09.2022

Глава ВГА Запорожской области сообщил, что его сын стал добровольцем

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что его сын стал добровольцем батальона имени Павла Судоплатова и назвал этот поступок... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T23:05

2022-09-26T23:05

2022-09-26T23:05

в мире

евгений балицкий

запорожская область

донбасс

вооруженные силы рф

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что его сын стал добровольцем батальона имени Павла Судоплатова и назвал этот поступок нормальным.Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого Александр ранее вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова."Сегодня мой старший сын Александр вступил в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что сыновья выросли в семье военных и всегда считали своим долгом служить, но в период их взросления киевское правительство начало войну против людей Донбасса, и идти в тот момент служить в армию агрессора - противоречило принципам."Сегодня он, как и подобает мужчинам Запорожской области, вступил в добровольческий батальон, который будет защищать нашу землю от киевского нацизма. Это было его решение, которое мы поддержали. Это нормально, это не подвиг", - написал Балицкий.Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдет в состав ВС РФ и отправится в зону спецоперации, сообщал Балицкий.Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.

https://ria.ru/20220926/dobrovoltsy-1819630005.html

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в мире, евгений балицкий, запорожская область, донбасс, вооруженные силы рф, мелитополь