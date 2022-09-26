Рейтинг@Mail.ru
Глава ВГА Запорожской области сообщил, что его сын стал добровольцем - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/dobrovolets-1819664472.html
Глава ВГА Запорожской области сообщил, что его сын стал добровольцем
Глава ВГА Запорожской области сообщил, что его сын стал добровольцем - РИА Новости, 26.09.2022
Глава ВГА Запорожской области сообщил, что его сын стал добровольцем
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что его сын стал добровольцем батальона имени Павла Судоплатова и назвал этот поступок... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T23:05
2022-09-26T23:05
в мире
евгений балицкий
запорожская область
донбасс
вооруженные силы рф
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:88:2907:1723_1920x0_80_0_0_ae135c741a18efbf0c8ba19f9428a456.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что его сын стал добровольцем батальона имени Павла Судоплатова и назвал этот поступок нормальным.Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого Александр ранее вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова."Сегодня мой старший сын Александр вступил в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что сыновья выросли в семье военных и всегда считали своим долгом служить, но в период их взросления киевское правительство начало войну против людей Донбасса, и идти в тот момент служить в армию агрессора - противоречило принципам."Сегодня он, как и подобает мужчинам Запорожской области, вступил в добровольческий батальон, который будет защищать нашу землю от киевского нацизма. Это было его решение, которое мы поддержали. Это нормально, это не подвиг", - написал Балицкий.Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдет в состав ВС РФ и отправится в зону спецоперации, сообщал Балицкий.Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.
https://ria.ru/20220926/dobrovoltsy-1819630005.html
запорожская область
донбасс
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818505324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_be29c9da3a2aad74f8581f649a0c96cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евгений балицкий, запорожская область, донбасс, вооруженные силы рф, мелитополь
В мире, Евгений Балицкий, Запорожская область, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Мелитополь
23:05 26.09.2022
 
Глава ВГА Запорожской области сообщил, что его сын стал добровольцем

Глава ВГА Запорожской области Балицкий: вступление сына в ряды добровольцев это нормально

© РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что его сын стал добровольцем батальона имени Павла Судоплатова и назвал этот поступок нормальным.
Сын главы администрации Запорожской области Евгения Балицкого Александр ранее вступил в добровольческий батальон имени Павла Судоплатова.
Мобилизованные жители принимают присягу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 19:11
На Кубани люди приходили в военкомат без выданной повестки
"Сегодня мой старший сын Александр вступил в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что сыновья выросли в семье военных и всегда считали своим долгом служить, но в период их взросления киевское правительство начало войну против людей Донбасса, и идти в тот момент служить в армию агрессора - противоречило принципам.
"Сегодня он, как и подобает мужчинам Запорожской области, вступил в добровольческий батальон, который будет защищать нашу землю от киевского нацизма. Это было его решение, которое мы поддержали. Это нормально, это не подвиг", - написал Балицкий.
Часть добровольческого батальона, который формируется в Запорожской области, в дальнейшем войдет в состав ВС РФ и отправится в зону спецоперации, сообщал Балицкий.
Знаменитый советский контрразведчик Судоплатов - уроженец Мелитополя, известен за свое героическое противостояние националистам из отрядов Бандеры.
"Дело важное". Частичная мобилизация в России
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, в Новосибирске
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

Женщина прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

Девушка прощается с мужчиной, призванным на военную службу в ходе частичной мобилизации, в пункте предварительного сбора в Ленинском районе Новосибирска
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у входа в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирска
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

Проводы мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

Отправка мужчин, призванных на военную службу в ходе частичной мобилизации, от пункта предварительного сбора в Новосибирске
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанк

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Советского, Ворошиловского и Кировского районов Волгограда
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, прощается с девушкой возле военного комиссариата Кунцевского района Москвы
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле Военного комиссариата в Чите
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанк

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, возле военного комиссариата Читинского района
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

Мужчины, призванные на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, садятся в автобус у военного комиссариата Краснодара
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

Граффити в поддержку российских военнослужащих на стене дома № 14 на Зацепском Валу в Москве
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 13

На военную службу по мобилизации призывают рядовых и сержантов в возрасте до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших — до 55 лет.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В общей сложности призвать планируют 300 тысяч резервистов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 13

Очередности призыва нет, однако приоритет отдают тем, кто в свое время получил военно-учетные специальности и боевой опыт.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
4 из 13

У военкоматов по всей стране собираются мужчины разных возрастов.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 13

Кто-то получил повестку и явился по требованию, кто-то пришел добровольно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 13

Призванных на военную службу провожают родственники и друзья.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 13

Призванные по частичной мобилизации получат статус военнослужащих и все гарантии, которые положены при службе по контракту.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
8 из 13

Мужчины, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, возле военкомата в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
9 из 13

Один из добровольцев рассказал, что пришел на призывной пункт, чтобы подать пример и поднять моральных дух знакомых и родственников.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
10 из 13

Призывник, пришедший в военкомат по повестке, считает своим долгом защищать Родину, чтобы "родители, братья и сестры жили в мире и покое".

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
11 из 13

"Жил, работал, семья, дети. Пришло время — пошел в военкомат, спросил: "Нужен, не нужен?" Оказалось, нужен. Теперь я здесь", — говорит еще один призывник.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
12 из 13

Москвичка, представившаяся женой сержанта запаса, призналась, что ее супруг хотел пойти добровольцем еще в феврале. "Дело важное", — объяснила она.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
13 из 13

На последние события отреагировали уличные художники: на стене дома в центре Москвы появились граффити в поддержку российских военных.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
 
В миреЕвгений БалицкийЗапорожская областьДонбассВооруженные силы РФМелитополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала