Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/dialog-1819665578.html
Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном
Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном - РИА Новости, 26.09.2022
Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, а также заявил о возобновлении диалога... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T23:21
2022-09-26T23:21
в мире
рафаэль гросси
иран
тегеран (город)
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мид ирана
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813833770_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_fde93573ef17737dfd66ea3e3da13b2f.jpg
ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, а также заявил о возобновлении диалога по вопросам гарантий по ряду иранских объектов.Как заявил глава МАГАТЭ Гросси ранее в ходе июньской сессии Совета управляющих, Иран до сих пор не объяснил агентству происхождение урана на трех незаявленных объектах, и вопросы гарантий по ним остаются нерешенными."Диалог возобновился с Ираном по прояснению неразрешенных вопросов по гарантиям. Я принял Мохаммада Эслами, вице-президента (Ирана - ред.) и главу Организации по атомной энергии Ирана", - написал Гросси в Twitter.Ранее в понедельник Гросси призвал Иран найти совместное решение для существующих разногласий с МАГАТЭ, а также заявил, что намерен провести в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ встречу с главой иранской организации по атомной энергии.Ранее "евротройка" (Германия, Франция, Британия) заявила, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).МИД Ирана подчеркнул, что "евротройка" своим заявлением подталкивает переговоры к срыву.
https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819629707.html
https://ria.ru/20220924/iran-1819241468.html
иран
тегеран (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813833770_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8229f58ab90363c676edebf95e1e0d7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, рафаэль гросси, иран, тегеран (город), магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мид ирана, германия
В мире, Рафаэль Гросси, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), МИД Ирана, Германия
23:21 26.09.2022
 
Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о возобновлении диалога с Ираном по вопросам гарантий

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, а также заявил о возобновлении диалога по вопросам гарантий по ряду иранских объектов.
Как заявил глава МАГАТЭ Гросси ранее в ходе июньской сессии Совета управляющих, Иран до сих пор не объяснил агентству происхождение урана на трех незаявленных объектах, и вопросы гарантий по ним остаются нерешенными.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 19:11
США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана
"Диалог возобновился с Ираном по прояснению неразрешенных вопросов по гарантиям. Я принял Мохаммада Эслами, вице-президента (Ирана - ред.) и главу Организации по атомной энергии Ирана", - написал Гросси в Twitter.
Ранее в понедельник Гросси призвал Иран найти совместное решение для существующих разногласий с МАГАТЭ, а также заявил, что намерен провести в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ встречу с главой иранской организации по атомной энергии.
Ранее "евротройка" (Германия, Франция, Британия) заявила, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
МИД Ирана подчеркнул, что "евротройка" своим заявлением подталкивает переговоры к срыву.
Контр-адмирал Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 22:19
США не позволят Ирану получить ядерное оружие, заявил Кирби
 
В миреРафаэль ГроссиИранТегеран (город)МАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД ИранаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала