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Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном
Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном - РИА Новости, 26.09.2022
Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, а также заявил о возобновлении диалога... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T23:21
2022-09-26T23:21
2022-09-26T23:21
в мире
рафаэль гросси
иран
тегеран (город)
магатэ
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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, а также заявил о возобновлении диалога по вопросам гарантий по ряду иранских объектов.Как заявил глава МАГАТЭ Гросси ранее в ходе июньской сессии Совета управляющих, Иран до сих пор не объяснил агентству происхождение урана на трех незаявленных объектах, и вопросы гарантий по ним остаются нерешенными."Диалог возобновился с Ираном по прояснению неразрешенных вопросов по гарантиям. Я принял Мохаммада Эслами, вице-президента (Ирана - ред.) и главу Организации по атомной энергии Ирана", - написал Гросси в Twitter.Ранее в понедельник Гросси призвал Иран найти совместное решение для существующих разногласий с МАГАТЭ, а также заявил, что намерен провести в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ встречу с главой иранской организации по атомной энергии.Ранее "евротройка" (Германия, Франция, Британия) заявила, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).МИД Ирана подчеркнул, что "евротройка" своим заявлением подталкивает переговоры к срыву.
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в мире, рафаэль гросси, иран, тегеран (город), магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мид ирана, германия
В мире, Рафаэль Гросси, Иран, Тегеран (город), МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), МИД Ирана, Германия
Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном
Глава МАГАТЭ Гросси сообщил о возобновлении диалога с Ираном по вопросам гарантий