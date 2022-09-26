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Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном

Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном - РИА Новости, 26.09.2022

Глава МАГАТЭ сообщил о возобновлении диалога с Ираном

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, а также заявил о возобновлении диалога... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T23:21

2022-09-26T23:21

2022-09-26T23:21

в мире

рафаэль гросси

иран

тегеран (город)

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

мид ирана

германия

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ВЕНА, 26 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами, а также заявил о возобновлении диалога по вопросам гарантий по ряду иранских объектов.Как заявил глава МАГАТЭ Гросси ранее в ходе июньской сессии Совета управляющих, Иран до сих пор не объяснил агентству происхождение урана на трех незаявленных объектах, и вопросы гарантий по ним остаются нерешенными."Диалог возобновился с Ираном по прояснению неразрешенных вопросов по гарантиям. Я принял Мохаммада Эслами, вице-президента (Ирана - ред.) и главу Организации по атомной энергии Ирана", - написал Гросси в Twitter.Ранее в понедельник Гросси призвал Иран найти совместное решение для существующих разногласий с МАГАТЭ, а также заявил, что намерен провести в рамках Генеральной конференции МАГАТЭ встречу с главой иранской организации по атомной энергии.Ранее "евротройка" (Германия, Франция, Британия) заявила, что позиция Тегерана по СВПД по иранской ядерной программе ставит перспективы восстановления сделки под угрозу. В совместном заявлении отмечалось, что Иран продолжает развивать свою ядерную программу, выходя "далеко за рамки" того, что можно оправдать "гражданскими соображениями". Кроме того, по мере приближения к соглашению Тегеран вновь поднял отдельные вопросы, связанные с его обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соглашению о гарантиях, заключенному с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).МИД Ирана подчеркнул, что "евротройка" своим заявлением подталкивает переговоры к срыву.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819629707.html

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иран

тегеран (город)

германия

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в мире, рафаэль гросси, иран, тегеран (город), магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мид ирана, германия