https://ria.ru/20220926/dagestan-1819543555.html

В Дагестане эвакуировали 11 судов после угроз терактов

В Дагестане эвакуировали 11 судов после угроз терактов - РИА Новости, 26.09.2022

В Дагестане эвакуировали 11 судов после угроз терактов

Одиннадцать судов Дагестана в понедельник эвакуировали своих сотрудников после угроз проведения терактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:05

2022-09-26T15:05

2022-09-26T15:05

происшествия

махачкала

избербаш

дагестанские огни

верховный суд дагестана

каспийск

дербент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МАХАЧКАЛА, 26 сен — РИА Новости. Одиннадцать судов Дагестана в понедельник эвакуировали своих сотрудников после угроз проведения терактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда региона."Сегодня в 11 судах Дагестана была проведена эвакуация сотрудников и посетителей после получения угроз о проведении терактов", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, работу были вынуждены прервать Верховный суд республики, Ленинский районный суд Махачкалы, городские суды Избербаша, Дагестанских Огней, Каспийска, Дербента, а также суды Кумторкалинского, Дербентского, Хасавюртовского, Гунибского и Бабаюртовского районов.Некоторые из них после проверки помещений вернулись к работе, уточнили в пресс-службе. Остальные все еще проверяют экстренные службы.

https://ria.ru/20220926/podzhog-1819534024.html

махачкала

избербаш

дагестанские огни

каспийск

дербент

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, избербаш, дагестанские огни, верховный суд дагестана, каспийск, дербент