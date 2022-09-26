https://ria.ru/20220926/dagestan-1819543555.html
В Дагестане эвакуировали 11 судов после угроз терактов
В Дагестане эвакуировали 11 судов после угроз терактов - РИА Новости, 26.09.2022
В Дагестане эвакуировали 11 судов после угроз терактов
Одиннадцать судов Дагестана в понедельник эвакуировали своих сотрудников после угроз проведения терактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:05
2022-09-26T15:05
2022-09-26T15:05
происшествия
махачкала
избербаш
дагестанские огни
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дербент
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МАХАЧКАЛА, 26 сен — РИА Новости. Одиннадцать судов Дагестана в понедельник эвакуировали своих сотрудников после угроз проведения терактов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда региона."Сегодня в 11 судах Дагестана была проведена эвакуация сотрудников и посетителей после получения угроз о проведении терактов", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы, работу были вынуждены прервать Верховный суд республики, Ленинский районный суд Махачкалы, городские суды Избербаша, Дагестанских Огней, Каспийска, Дербента, а также суды Кумторкалинского, Дербентского, Хасавюртовского, Гунибского и Бабаюртовского районов.Некоторые из них после проверки помещений вернулись к работе, уточнили в пресс-службе. Остальные все еще проверяют экстренные службы.
https://ria.ru/20220926/podzhog-1819534024.html
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происшествия, махачкала, избербаш, дагестанские огни, верховный суд дагестана, каспийск, дербент
Происшествия, Махачкала, Избербаш, Дагестанские Огни, Верховный суд Дагестана, Каспийск, Дербент
В Дагестане эвакуировали 11 судов после угроз терактов
Эвакуацию сотрудников провели в 11 судах Дагестана после угроз теракта