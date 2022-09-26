https://ria.ru/20220926/brak-1819410389.html
В ЕАО возросло количество браков из-за частичной мобилизации в России
В ЕАО возросло количество браков из-за частичной мобилизации в России - РИА Новости, 26.09.2022
В ЕАО возросло количество браков из-за частичной мобилизации в России
Количество браков возросло в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за частичной мобилизации в России, закрепить союз подписями можно в день подачи заявления,... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T06:44
2022-09-26T06:44
2022-09-26T07:11
общество
сергей панов
россия
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ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Количество браков возросло в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за частичной мобилизации в России, закрепить союз подписями можно в день подачи заявления, сообщил РИА Новости замначальника регионального департамента ЗАГС Сергей Панов.В среду президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.По словам собеседника агентства, регистрировать браки день в день "по повесткам" начали с четверга. Точное число брачующихся назвать пока невозможно, констатировал Панов, так как статистика подводится в конце месяца.При обращении в любой орган ЗАГС области, независимо от места регистрации, при себе нужно иметь паспорта и повестку из военкомата, разъяснил Панов. За госрегистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, платится госпошлина 350 рублей, напомнил он.
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общество, сергей панов, россия
Общество, Сергей Панов, Россия
06:44 26.09.2022 (обновлено: 07:11 26.09.2022)
В ЕАО возросло количество браков из-за частичной мобилизации в России
ЗАГСы ЕАО зарегистрировали увеличение числа браков в связи с частичной мобилизацией
ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Количество браков возросло в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за частичной мобилизации в России, закрепить союз подписями можно в день подачи заявления, сообщил РИА Новости замначальника регионального департамента ЗАГС Сергей Панов.
В среду президент России Владимир Путин
подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ". По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.
"При наличии уважительных причин орган ЗАГС по месту регистрации брака может разрешить заключение брака до истечения месяца - в день подачи заявления. Мобилизация является одним из особых обстоятельств. Мы в выходной день, нерабочий - субботу, учитывая, что заявлений очень много поступает с повестками, организовали рабочий день. И в эту субботу межрайонным отделом в Биробиджане было зарегистрировано 11 браков, а всего по области - 18", - рассказал Панов.
По словам собеседника агентства, регистрировать браки день в день "по повесткам" начали с четверга. Точное число брачующихся назвать пока невозможно, констатировал Панов, так как статистика подводится в конце месяца.
"Количество браков однозначно возросло из-за частичной мобилизации. Никаких пышных торжеств, условно, приходят в "трико", в основном вдвоем. Вот и сегодня с утра пара уже сидит... Основной процент, кто заключает брак в оперативном порядке, приходится на возраст до 35 лет", - заключил замначальника регионального департамента ЗАГС.
При обращении в любой орган ЗАГС области, независимо от места регистрации, при себе нужно иметь паспорта и повестку из военкомата, разъяснил Панов. За госрегистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, платится госпошлина 350 рублей, напомнил он.