https://ria.ru/20220926/brak-1819410389.html

В ЕАО возросло количество браков из-за частичной мобилизации в России

В ЕАО возросло количество браков из-за частичной мобилизации в России - РИА Новости, 26.09.2022

В ЕАО возросло количество браков из-за частичной мобилизации в России

Количество браков возросло в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за частичной мобилизации в России, закрепить союз подписями можно в день подачи заявления,... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T06:44

2022-09-26T06:44

2022-09-26T07:11

общество

сергей панов

россия

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ХАБАРОВСК, 26 сен - РИА Новости. Количество браков возросло в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за частичной мобилизации в России, закрепить союз подписями можно в день подачи заявления, сообщил РИА Новости замначальника регионального департамента ЗАГС Сергей Панов.В среду президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ". По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине, в ходе нее будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.По словам собеседника агентства, регистрировать браки день в день "по повесткам" начали с четверга. Точное число брачующихся назвать пока невозможно, констатировал Панов, так как статистика подводится в конце месяца.При обращении в любой орган ЗАГС области, независимо от места регистрации, при себе нужно иметь паспорта и повестку из военкомата, разъяснил Панов. За госрегистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, платится госпошлина 350 рублей, напомнил он.

https://ria.ru/20220926/brak-1819410233.html

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общество, сергей панов, россия