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В Приамурье зарегистрировали рекорд по бракам из-за частичной мобилизации
В Приамурье зарегистрировали рекорд по бракам из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
В Приамурье зарегистрировали рекорд по бракам из-за частичной мобилизации
В ЗАГСах Приамурья за три дня зарегистрировано 682 брака, эта цифра превысила месячный показатель регистраций брака за август, сообщили в управлении ЗАГС по... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T06:39
2022-09-26T06:39
2022-09-26T07:12
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. В ЗАГСах Приамурья за три дня зарегистрировано 682 брака, эта цифра превысила месячный показатель регистраций брака за август, сообщили в управлении ЗАГС по Амурской области.После этого объявления, 23 сентября зарегистрировано рекордное число браков – 302, в среднем в последние годы их количество не превышало 80-90 за 1 день. Всего за последние три дня органы ЗАГС Амурской области составлено более 2000 записей актов гражданского состояния, а это почти месячная норма.Как пояснили специалисты ЗАГСа, основанием для срочной регистрации брака может быть в том числе повестка, мобилизационное предписание, свидетельство о рождении совместных детей, справка о беременности.Как рассказала сотрудница управления ЗАГС РИА Новости, в отделениях наблюдают настоящий ажиотаж, и в ближайшие дни тоже ожидается большое количество регистраций брака.
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амурская область, общество, россия
Амурская область, Общество, Россия
06:39 26.09.2022 (обновлено: 07:12 26.09.2022)
В Приамурье зарегистрировали рекорд по бракам из-за частичной мобилизации
ЗАГСы Приамурья регистрируют рекордное число браков в связи с частичной мобилизацией
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. В ЗАГСах Приамурья за три дня зарегистрировано 682 брака, эта цифра превысила месячный показатель регистраций брака за август, сообщили в управлении ЗАГС по Амурской области.
"В связи с объявлением о частичной мобилизации Управление ЗАГС Амурской области информирует о том, что органы ЗАГС области для оперативного оформления государственной регистрации заключения брака готовы осуществить государственную регистрацию брака в любой день. Все ЗАГСы Амурской области работают в усиленном режиме без выходных и с продлением рабочего времени отделов и отделений ЗАГС до последнего посетителя", - говорится в сообщении.
После этого объявления, 23 сентября зарегистрировано рекордное число браков – 302, в среднем в последние годы их количество не превышало 80-90 за 1 день. Всего за последние три дня органы ЗАГС Амурской области составлено более 2000 записей актов гражданского состояния, а это почти месячная норма.
Как пояснили специалисты ЗАГСа, основанием для срочной регистрации брака может быть в том числе повестка, мобилизационное предписание, свидетельство о рождении совместных детей, справка о беременности.
Как рассказала сотрудница управления ЗАГС РИА Новости, в отделениях наблюдают настоящий ажиотаж, и в ближайшие дни тоже ожидается большое количество регистраций брака.