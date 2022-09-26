https://ria.ru/20220926/brak-1819410233.html

В Приамурье зарегистрировали рекорд по бракам из-за частичной мобилизации

В Приамурье зарегистрировали рекорд по бракам из-за частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022

В Приамурье зарегистрировали рекорд по бракам из-за частичной мобилизации

В ЗАГСах Приамурья за три дня зарегистрировано 682 брака, эта цифра превысила месячный показатель регистраций брака за август, сообщили в управлении ЗАГС по... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T06:39

2022-09-26T06:39

2022-09-26T07:12

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. В ЗАГСах Приамурья за три дня зарегистрировано 682 брака, эта цифра превысила месячный показатель регистраций брака за август, сообщили в управлении ЗАГС по Амурской области.После этого объявления, 23 сентября зарегистрировано рекордное число браков – 302, в среднем в последние годы их количество не превышало 80-90 за 1 день. Всего за последние три дня органы ЗАГС Амурской области составлено более 2000 записей актов гражданского состояния, а это почти месячная норма.Как пояснили специалисты ЗАГСа, основанием для срочной регистрации брака может быть в том числе повестка, мобилизационное предписание, свидетельство о рождении совместных детей, справка о беременности.Как рассказала сотрудница управления ЗАГС РИА Новости, в отделениях наблюдают настоящий ажиотаж, и в ближайшие дни тоже ожидается большое количество регистраций брака.

https://ria.ru/20220707/opros-1800840245.html

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амурская область, общество, россия