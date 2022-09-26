https://ria.ru/20220926/bondarev-1819610898.html
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации - РИА Новости, 26.09.2022
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации
Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции на Украине, сообщил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:01
2022-09-26T18:01
2022-09-26T18:09
политика
украина
войска воздушно-космической обороны
бондарев
специальная военная операция на украине
виктор бондарев
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции на Украине, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев."Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал раппорт Министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооружённые силы Российской Федерации для участия в Специальной военной операции", - сообщил Воробьев."Горжусь поступком своего коллеги и друга – настоящего патриота России", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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18:01 26.09.2022 (обновлено: 18:09 26.09.2022)
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации
Глава комитета Совфеда по обороне Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции