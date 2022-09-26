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Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации

Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации - РИА Новости, 26.09.2022

Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации

Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции на Украине, сообщил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:01

2022-09-26T18:01

2022-09-26T18:09

политика

украина

войска воздушно-космической обороны

бондарев

специальная военная операция на украине

виктор бондарев

россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции на Украине, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев."Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал раппорт Министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооружённые силы Российской Федерации для участия в Специальной военной операции", - сообщил Воробьев."Горжусь поступком своего коллеги и друга – настоящего патриота России", - добавил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, украина, войска воздушно-космической обороны, бондарев, виктор бондарев, россия, совет федерации рф, в мире, донбасс, юрий воробьев