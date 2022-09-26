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Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/bondarev-1819610898.html
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации - РИА Новости, 26.09.2022
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации
Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции на Украине, сообщил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:01
2022-09-26T18:09
политика
украина
войска воздушно-космической обороны
бондарев
специальная военная операция на украине
виктор бондарев
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции на Украине, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев."Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал раппорт Министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооружённые силы Российской Федерации для участия в Специальной военной операции", - сообщил Воробьев."Горжусь поступком своего коллеги и друга – настоящего патриота России", - добавил он.
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политика, украина, войска воздушно-космической обороны, бондарев, виктор бондарев, россия, совет федерации рф, в мире, донбасс, юрий воробьев
Политика, Украина, Войска воздушно-космической обороны, Бондарев, Специальная военная операция на Украине, Виктор Бондарев, Россия, Совет Федерации РФ, В мире, Донбасс, Юрий Воробьев
18:01 26.09.2022 (обновлено: 18:09 26.09.2022)
 
Сенатор Бондарев подал рапорт для участия в спецоперации

Глава комитета Совфеда по обороне Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкВиктор Бондарев
Виктор Бондарев - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Виктор Бондарев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС РФ Виктор Бондарев подал рапорт для участия в специальной операции на Украине, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
"Герой России, генерал-полковник, председатель комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев подал раппорт Министру обороны РФ с просьбой вернуться на службу в Вооружённые силы Российской Федерации для участия в Специальной военной операции", - сообщил Воробьев.
"Горжусь поступком своего коллеги и друга – настоящего патриота России", - добавил он.
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Вчера, 10:43Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаУкраинаВойска воздушно-космической обороныБондаревВиктор БондаревРоссияСовет Федерации РФВ миреДонбассЮрий Воробьев
 
 
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