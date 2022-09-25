Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о провокациях Киева в районе ЗАЭС - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/zaes-1819320982.html
В Минобороны рассказали о провокациях Киева в районе ЗАЭС
В Минобороны рассказали о провокациях Киева в районе ЗАЭС - РИА Новости, 25.09.2022
В Минобороны рассказали о провокациях Киева в районе ЗАЭС
Украинская артиллерия за сутки выпустила 59 снарядов по жилым кварталам Энергодара и территориях, прилегающих к Запорожской атомной электростанции, российские... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:00
2022-09-25T15:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
киев
энергодар
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_bdfb2ce73ee6f85c866f869767e8331b.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки выпустила 59 снарядов по жилым кварталам Энергодара и территориях, прилегающих к Запорожской атомной электростанции, российские военные подавили огневые средства противника, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией", - говорится в сводке военного ведомства.Обстрелы велись из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных украинским военным, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, отмечает МО РФ.В Минобороны также сообщили, что предотвращены попытки киевского режима нанести удары по территории Запорожской АЭС восемью "дронами-камикадзе", все они сбиты за ее пределами."Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции", - говорится в сводке военного ведомства."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - подчеркивает Минобороны.
https://ria.ru/20220925/vks-1819322392.html
https://ria.ru/20220925/naemniki-1819320494.html
россия
киев
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812263525_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_889342a09baa5beeadaa56cd103585a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, энергодар, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, Энергодар, Запорожская АЭС, Безопасность
14:00 25.09.2022 (обновлено: 15:48 25.09.2022)
 
В Минобороны рассказали о провокациях Киева в районе ЗАЭС

Российские силы предотвратили попытку ВСУ атаковать территорию ЗАЭС восемью дронами

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки выпустила 59 снарядов по жилым кварталам Энергодара и территориях, прилегающих к Запорожской атомной электростанции, российские военные подавили огневые средства противника, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией", - говорится в сводке военного ведомства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
14:08Специальная военная операция на Украине
ВКС сбили два украинских МиГ-29, переоборудованные под американские ракеты
Обстрелы велись из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных украинским военным, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, отмечает МО РФ.
В Минобороны также сообщили, что предотвращены попытки киевского режима нанести удары по территории Запорожской АЭС восемью "дронами-камикадзе", все они сбиты за ее пределами.
"Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции", - говорится в сводке военного ведомства.
"Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - подчеркивает Минобороны.
Ударный вертолет Ка-52 ВС России наносит авиаудар по опорным пунктам ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
13:58Специальная военная операция на Украине
ВС России ликвидировали в районе Запорожья до ста иностранных наемников
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКиевЭнергодарЗапорожская АЭСБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала