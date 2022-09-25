https://ria.ru/20220925/zaes-1819320982.html
В Минобороны рассказали о провокациях Киева в районе ЗАЭС
В Минобороны рассказали о провокациях Киева в районе ЗАЭС - РИА Новости, 25.09.2022
В Минобороны рассказали о провокациях Киева в районе ЗАЭС
Украинская артиллерия за сутки выпустила 59 снарядов по жилым кварталам Энергодара и территориях, прилегающих к Запорожской атомной электростанции, российские... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T14:00
2022-09-25T14:00
2022-09-25T15:48
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
киев
энергодар
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Украинская артиллерия за сутки выпустила 59 снарядов по жилым кварталам Энергодара и территориях, прилегающих к Запорожской атомной электростанции, российские военные подавили огневые средства противника, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Артиллерией ВСУ в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодар и территория, прилегающая к атомной станции. За сутки украинской артиллерией выпущено 59 снарядов. Четыре из них разорвались в районе улицы Казачья города Энергодар, один попал в водоканал рядом с атомной электростанцией", - говорится в сводке военного ведомства.Обстрелы велись из районов населенных пунктов Марганец и Никополь Днепропетровской области, подконтрольных украинским военным, ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены, отмечает МО РФ.В Минобороны также сообщили, что предотвращены попытки киевского режима нанести удары по территории Запорожской АЭС восемью "дронами-камикадзе", все они сбиты за ее пределами."Предотвращены попытки ВСУ нанести удары по территории АЭС восемью "дронами-камикадзе". Все украинские беспилотные летательные аппараты были сбиты за пределами территории атомной станции", - говорится в сводке военного ведомства."Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме", - подчеркивает Минобороны.
https://ria.ru/20220925/vks-1819322392.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, киев, энергодар, запорожская аэс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Киев, Энергодар, Запорожская АЭС, Безопасность
14:00 25.09.2022 (обновлено: 15:48 25.09.2022)
В Минобороны рассказали о провокациях Киева в районе ЗАЭС
Российские силы предотвратили попытку ВСУ атаковать территорию ЗАЭС восемью дронами