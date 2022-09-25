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В Непале ждут визита Путина в следующем году, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022
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В Непале ждут визита Путина в следующем году, заявил посол
В Непале ждут визита Путина в следующем году, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022
В Непале ждут визита Путина в следующем году, заявил посол
Катманду надеется, что президент России Владимир Путин сможет посетить Непал в 2023 году, рассчитывает, что график поможет ему сделать это в рамках визита в... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:37
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россия
непал
шос
владимир путин
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Катманду надеется, что президент России Владимир Путин сможет посетить Непал в 2023 году, рассчитывает, что график поможет ему сделать это в рамках визита в Азию, когда он отправится на саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Индию, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.Дипломат также подчеркнул, что Катманду ожидает и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если он посетит Китай или Индию."Оба они (президент и глава МИД РФ - ред.) очень желанные гости в Непале", - заключил он.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара &gt;&gt;
https://ria.ru/20220925/shos-1819284442.html
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Посол Непала в РФ: "Надеемся на визит президента Путина в следующем году"
В Непале надеются на визит Путина в следующем году. «Хочу передать наше самое теплое приглашение», - сказал РИА Новости посол в РФ.
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россия, непал, шос, владимир путин, сергей лавров, в мире
Россия, Непал, ШОС, Владимир Путин, Сергей Лавров, В мире
10:37 25.09.2022 (обновлено: 11:20 25.09.2022)
 
В Непале ждут визита Путина в следующем году, заявил посол

Посол Непала в Москве заявил, что в республике ждут визита Путина в следующем году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Катманду надеется, что президент России Владимир Путин сможет посетить Непал в 2023 году, рассчитывает, что график поможет ему сделать это в рамках визита в Азию, когда он отправится на саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Индию, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.
"Пользуясь случаем, хочу передать наше самое теплое приглашение президенту России Владимиру Путину", - сказал Туладхар в интервью РИА Новости.
"Надеемся, что, когда он (президент России - ред.) совершит свой следующий визит в Азию, он сможет посетить и нашу страну. Потому что Непал очень важен. И надеемся, что, когда господин президент будет направляться в Индию на саммит ШОС в следующем году, он сможет включить Непал в свой график. Это будет отличная возможность принимать президента Путина в Непале", - добавил посол.
Дипломат также подчеркнул, что Катманду ожидает и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если он посетит Китай или Индию.
"Оба они (президент и глава МИД РФ - ред.) очень желанные гости в Непале", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран, участниц ШОС, в Астане - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
Вчера, 10:25
Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС, заявил посол в Москве
 
РоссияНепалШОСВладимир ПутинСергей ЛавровВ мире
 
 
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