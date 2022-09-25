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В Непале ждут визита Путина в следующем году, заявил посол

В Непале ждут визита Путина в следующем году, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022

В Непале ждут визита Путина в следующем году, заявил посол

Катманду надеется, что президент России Владимир Путин сможет посетить Непал в 2023 году, рассчитывает, что график поможет ему сделать это в рамках визита в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:37

2022-09-25T10:37

2022-09-25T11:20

россия

непал

шос

владимир путин

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Катманду надеется, что президент России Владимир Путин сможет посетить Непал в 2023 году, рассчитывает, что график поможет ему сделать это в рамках визита в Азию, когда он отправится на саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Индию, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.Дипломат также подчеркнул, что Катманду ожидает и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если он посетит Китай или Индию."Оба они (президент и глава МИД РФ - ред.) очень желанные гости в Непале", - заключил он.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>

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Посол Непала в РФ: "Надеемся на визит президента Путина в следующем году" В Непале надеются на визит Путина в следующем году. «Хочу передать наше самое теплое приглашение», - сказал РИА Новости посол в РФ. 2022-09-25T10:37 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, непал, шос, владимир путин, сергей лавров, в мире