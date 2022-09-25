10:37 25.09.2022 (обновлено: 11:20 25.09.2022)
В Непале ждут визита Путина в следующем году, заявил посол
Посол Непала в Москве заявил, что в республике ждут визита Путина в следующем году
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Катманду надеется, что президент России Владимир Путин сможет посетить Непал в 2023 году, рассчитывает, что график поможет ему сделать это в рамках визита в Азию, когда он отправится на саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Индию, заявил РИА Новости посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.
"Пользуясь случаем, хочу передать наше самое теплое приглашение президенту России Владимиру Путину", - сказал Туладхар в интервью РИА Новости.
"Надеемся, что, когда он (президент России - ред.) совершит свой следующий визит в Азию, он сможет посетить и нашу страну. Потому что Непал очень важен. И надеемся, что, когда господин президент будет направляться в Индию на саммит ШОС в следующем году, он сможет включить Непал в свой график. Это будет отличная возможность принимать президента Путина в Непале", - добавил посол.
Дипломат также подчеркнул, что Катманду ожидает и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, если он посетит Китай или Индию.
"Оба они (президент и глава МИД РФ - ред.) очень желанные гости в Непале", - заключил он.