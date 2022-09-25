https://ria.ru/20220925/nepal-1819218783.html

Милан Радж Туладхар: Непал надеется стать полноправным членом ШОС

Милан Радж Туладхар: Непал надеется стать полноправным членом ШОС - РИА Новости, 25.09.2022

Милан Радж Туладхар: Непал надеется стать полноправным членом ШОС

Посол Непала в России Милан Радж Туладхар рассказал в интервью РИА Новости о планах Катманду стать полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:00

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непал

россия

индия

шос

аэрофлот

ми-17

владимир путин

интервью

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Посол Непала в России Милан Радж Туладхар рассказал в интервью РИА Новости о планах Катманду стать полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС), о надежде на возможную встречу лидеров Непала и РФ в следующем году, о том, возможно ли возобновление авиасообщения между странами и что, помимо чая, Непал готов поставлять в Россию.— Господин посол, 15-16 сентября прошел саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Непал является страной-наблюдателем в этой организации. Как вы оцениваете результаты данного саммита?— ШОС — это крупнейшая международная организация в мире, занимающая 60% территории Евразии, 40% мирового населения и 30% мирового ВВП. И самое важное, что она не имеет какой-либо военной или иной цели, организация создана для мира, взаимопонимания и развития Евразии. Таким образом, это делает ее привлекательной для других стран, поэтому все больше стран хотят присоединиться к этой организации. На это надеемся и мы.— Какие ожидания у Непала, когда страна может стать полноправным членом ШОС?— Непал является страной-наблюдателем с 2016 года, теперь мы также стремимся стать полноправным членом этой организации. Мы надеемся, что на следующей встрече, которая состоится в Индии, мы сможем достичь прогресса. И это случится уже скоро.Наша страна расположена между Китаем и Индией, которые являются крупными членами ШОС. Их интерес и наш интерес пересекаются на протяжении многих лет. С точки зрения торговли и безопасности, мы максимально сотрудничаем именно с ними. Наши интересы объединены, и поэтому мы также хотим быть членами, как Индия и Китай. Это наше стремление.— Как скоро заявка Непала, с вашей точки зрения, будет удовлетворена?— Что касается членства, мы уже работаем над заявкой на членство в ШОС, уже есть кое-какие обсуждения, но детальнее будет ясно уже к следующей встрече в Индии.— "Аэрофлот" приостановил рейсы в Непал в 2004 году. С тех пор прямых рейсов между двумя странами нет. Есть ли надежда, что авиасообщение между Москвой и Катманду возобновится? — В 2004 году причиной прекращения полетов "Аэрофлота" была в основном экономическая, потому что летать в Катманду было невыгодно, так как рейсов было меньше. Но ситуация полностью изменилась. В постпандемийный период все сейчас набирает обороты, особенно международный туризм. Все больше людей хотят посетить Непал, сейчас это очень привлекательное место, особенно для русских, потому что у нас давние отношения. У нас в Непале тысячи русскоговорящих людей, потому что в России училось много студентов. С прямыми рейсами россияне будут чаще приезжать в Азию. Непал - это центр Азии. Мы будем принимать гостей из России, и с непальской стороны туристов в Россию будет больше. Поэтому я прошу Аэрофлот поработать над возобновлением рейсов в Катманду. Со своей стороны, я также сделаю для этого все, что в моих силах.— Говоря о российско-непальском сотрудничестве, планирует ли Катманду наращивать закупки продуктов у Москвы? Если да, то на каких условиях? Возможен ли бартер? Заинтересован ли Непал нарастить поставки собственной продукции в Россию? Если да, то, о чем может идти речь?— Сейчас наша торговля ведется в основном с Китаем и Индией, мы хотим диверсифицировать нашу торговлю с большим количеством стран Евразии. Точно также мы можем осуществлять передачу технологий из евразийских стран, таких как Россия, где уровень технологий очень высок, поэтому мы хотим получать такого рода преимущество от крупных евразийских стран.Сейчас объем торговли между Непалом и Россией невелик. Но если будут прямые рейсы, больше обменов между Россией и Непалом, определенно, откроется больше перспектив. Например, мы нуждаемся в российских удобрениях. Мы занимаемся сельским хозяйством, поэтому нам нужно много удобрений. Если мы получим удобрения из России, это было бы большой поддержкой. Точно также мы можем увеличить экспорт чая в Россию, потому что россияне тоже любят чай.Есть некоторые вопросы с банковскими операциями, но я надеюсь, что это не будет большой проблемой. При надлежащем банковском обслуживании это можно решить. В конечном счете мы можем создать механизм, подобный тому, который индийцы создали с рупией и рублем. Это будет бартер, основанный на наших собственных валютах, без привлечения других целей. Это должно быть банковское сотрудничество между центральными банками Непала и России. И мы к этому открыты.— А если в страну придет российский бизнес, не будет ли у него проблем с точки зрения конкуренции с китайскими и, может быть, американскими инвестициями?— Непал открыт для всех. Конечно, сейчас у нас определенно больше бизнеса с Китаем и Индией. Но в некоторых областях сделки не могут совершаться с Индией или Китаем, и в этом есть свое преимущество. Для Непала будет преимуществом развивать торговлю с Россией - в области импорта удобрений. Мы, в свою очередь, не можем экспортировать много чая в Китай и Индию, но мы могли бы экспортировать его в Россию. В тех продуктах, где у нас есть сравнительные преимущества, у нас будет больше торговли. Нужно увеличить товарооборот, это самое главное. С нашей стороны мы можем экспортировать изделия из кожи, сейчас мы производим обувь, которая будет дешевле, если мы будем импортировать из Непала. Из России нам понадобится техническое оборудование. Так что это может происходить на основе обмена.— Как обстоят дела с военно-техническим сотрудничеством с Россией? Как вы его оцениваете и есть ли перспективы для его наращивания?— У нас уже есть сотрудничество в сфере технологий. Например, мы закупаем вертолеты Ми-17-В5 у России. Что касается военных поставок, то мы занимались этим в прошлом, и я надеюсь, что в будущем это сотрудничество продолжится. Мы открыты в отношении такого сотрудничества в сфере технологического оборудования, потому что Непал — горная страна, по этому поводу мы будем поддерживать связь с Россией.— Владимир Путин на полях Тигриного саммита в Санкт-Петербурге в 2010 году предложил премьер-министру Непала развивать инфраструктуру, в частности гидроэлектростанции. Есть ли продвижение в данном вопросе на данный момент?— На данный момент дискуссии об инвестициях российских банков в гидроэнергетические проекты в Непале все еще продолжаются. Мы надеемся, что некоторые из них скоро воплотятся в жизнь. Мы с нетерпением ожидаем инвестиций из России, в частности, в секторе гидроэлектростанций и туризма. Для этого есть потенциал.Я бы хотел еще отметить, что на Тигрином саммите была принята декларация об увеличении популяции сибирских тигров. Премьер-министр Непала сообщил тогда, что к 2021 году у Непала был 121 тигр. В конце саммита было заявлено, что все страны-участницы должны удвоить популяцию тигра в ближайшие 10 лет. В 2022 году на Восточном экономическом форуме наша страна сообщила, что сейчас у нас 355 тигров. Мы не удвоили, а даже превысили цель! Это была очень хорошая инициатива президента Владимира Путина в 2010 году. Я хотел бы передать привет и почтение президенту России от моего руководства, нашего президента, нашего бывшего премьер-министра и нынешнего премьер-министра.— Учитывая, что встреча лидеров двух стран была так давно, 12 лет назад, есть ли предпосылки для новых контактов на высоком и высшем уровне?— Да, действительно довольно давно, но после этого было несколько встреч наших министров. Пользуясь случаем, хочу передать наше самое теплое приглашение президенту России Владимиру Путину. Надеемся, что когда он будет совершать свой следующий визит в Азию, он сможет посетить и нашу страну. Потому что Непал очень важен. И надеемся, что когда господин президент будет направляться в Индию на саммит ШОС в следующем году - что он сможет включить Непал в свой график. Это будет отличная возможность принимать президента Путина в Непале.Катманду ожидает президента России, и министра иностранных дел господина Лаврова, если он посетит Китай или Индию, это совсем рядом. Оба они очень желанные гости в Непале.— Как насчет сотрудничества в сфере образования, сохраняется ли интерес непальской молодежи к России, подобно тому, как это было в советское время?— Россия по-прежнему представляет большой интерес для Непала, потому что университеты в России являются одними из лучших университетов в мире. Непальцы имеют хороший опыт обучения здесь. С советских времен прошло несколько поколений. Родители нынешних студентов также учились здесь. Они знают о качестве российских учреждений, поэтому это до сих привлекательная локация для обучения.В те времена у Непала было мало контактов. В то время нашими основными вариантами были Индия и Россия. Сейчас есть много вариантов, таких как США и Австралия, но это не значит, что у нас меньше интереса к России. Ваша страна по-прежнему привлекает наших студентов, и я надеюсь, что для непальских студентов из России будет открыто больше стипендий. С увеличением стипендий определенно будет повышаться интерес.— Непал становится все более популярным среди российских туристов, многие едут в страну для трекинга, походов к Эвересту, однако недавний инцидент с туристами на Камчатке может, вероятно, вызвать беспокойство у россиян. Какие меры предпринимает правительство Непала для того, чтобы уверить туристов в безопасности?— Я мало что знаю о том, что произошло на Камчатке, но Непал является одним из самых безопасных мест в Азии. У нас есть туристическая полиция, мы отправляем специальные группы в туристические районы, чтобы следить за безопасностью туристов. Мы очень хорошо осведомлены о безопасности. Туристы могут сами в этом убедиться. К нам очень часто приезжают туристы зимой, когда в Сибири в горах уже очень холодно, но в Непале еще сохраняется теплая похода, и у нас есть специальные пакеты для разных категорий туристов.— Шестнадцатая региональная конференция организаций российских соотечественников стран Азии запланирована на 2023 год в Непале. Как идет подготовка к конференции, есть ли уже точные даты ее проведения и какие ожидания у Катманду?— Мы планируем провести эту конференцию. За последние три года из-за пандемии не проводилось никаких физических конференций, поэтому после пандемии это будет проводиться впервые. И будет очень символично, что это пройдет в Катманду, это такое место, которое имеет очень тесную связь со всеми азиатскими странами.Я до сих пор не в курсе плана организаторов, но я знаю, что конференция точно состоится в 2023 году. Это очень хорошее решение, и со своей стороны мы готовимся приветствовать всех гостей, чтобы они чувствовали себя в безопасности в Непале, это наша задача. И мы надеемся, что эта конференция будет иметь большой успех.— На днях стартовали референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, что вы думаете по этому поводу? Лидеры некоторых зарубежных стран предполагают, что это может привести к новому кризису.— Референдум означает народный мандат — то, что люди заявляют, это их привилегия и прерогатива. Им решать, что говорить. Если говорить о результатах, приведет ли это к повышению международных противоречий — я немного опасаюсь этого, поскольку на этот счет существуют различные точки зрения. Мы нейтральная страна, мы не хотим и не будем принимать чью-либо сторону в отношении такого рода конфликтов. Как миролюбивая страна, мы хотим, чтобы мир между Россией и Украиной был восстановлен как можно скорее. Я надеюсь на мир, на то, что удастся достичь какой-то договоренности между Россией и Украиной. Что это все скоро разрешится.

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Посол Непала в РФ: "Надеемся на визит президента Путина в следующем году" В Непале надеются на визит Путина в следующем году. «Хочу передать наше самое теплое приглашение», - сказал РИА Новости посол в РФ. 2022-09-25T11:00 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

непал, россия, индия, шос, аэрофлот, ми-17, владимир путин, интервью