https://ria.ru/20220925/ukraina-1819254031.html

Глава МИД Белоруссии указал на вину Запада в конфликте на Украине

Глава МИД Белоруссии указал на вину Запада в конфликте на Украине - РИА Новости, 25.09.2022

Глава МИД Белоруссии указал на вину Запада в конфликте на Украине

Вину за конфликт на Украине несет коллективный Запад, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T01:10

2022-09-25T01:10

2022-09-25T01:25

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ООН, 25 сен — РИА Новости. Вину за конфликт на Украине несет коллективный Запад, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, выступая на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН."Участие НАТО в нелегитимных войнах против Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, а также попытки альянса войти на исторически восточнославянские и смежные земли предопределили для "Версаля 2.0" судьбу первого "Версаля". Поэтому вину за продолжающееся кровопролитие в Украине в полной мере должен нести коллективный Запад", — подчеркнул Макей.Именно Запад сделал этот конфликт неизбежным не только своей политикой расширения НАТО, но и отказом рассматривать предложения своих оппонентов, уверен глава внешнеполитического ведомства.Министр отметил, что Белоруссия много и везде говорит о конфликте на Украине.При этом глава МИД Белоруссии подчеркнул, что Украина не нужна Западу ни как член НАТО, ни как член Евросоюза — новые "покровители" просто использовали ее в большой игре против России."Сегодня Украина платит кровью за то, что ее политиканы купились на этот обман и забыли об историческом братстве трех восточнославянских народов: белорусов, русских и украинцев", — отметил Макей.Министр напомнил, что с 2014 года Минск прилагал и продолжает прилагать все возможные усилия для того, чтобы установить мир на Украине.При этом Макей выразил мнение, что "как сосед и затронутая сторона Беларусь должна быть неотъемлемой частью и переговорного процесса, и итоговых гарантий безопасности".Белорусский министр высказался в пользу глобального диалога по безопасности "в истинном духе Сан-Франциско"."Возможно, подошло время для того, чтобы место лидера в вопросах глобальной безопасности коллективно заняли страны развивающегося мира. Мы считаем, что именно сегодня к вопросам глобального мира должны активно и напрямую подключиться Движение Неприсоединения, БРИКС, а также набирающие силу региональные интеграционные союзы государств", — заключил Макей.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220921/belorussiya-1818363741.html

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

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