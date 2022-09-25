10:34 25.09.2022 (обновлено: 11:21 25.09.2022)
Непал заинтересован в закупке удобрений у России, заявил посол
Посол Непала в Москве заявил, что республика заинтересована в закупке удобрений у России
Удобрения. Архивное фото
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Непал заинтересован в закупке российских удобрений, хотел бы поставлять больше чая, заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар.
"Сейчас объем торговли между Непалом и Россией невелик. Но если будут прямые рейсы, больше обменов между Россией и Непалом, определенно, откроется больше перспектив. Например, мы нуждаемся в российских удобрениях. Мы занимаемся сельским хозяйством, поэтому нам нужно много удобрений", - сказал Туладхар в интервью РИА Новости.
При этом дипломат отметил, что если непальская сторона получит удобрения из России, "это было бы большой поддержкой". "Точно также мы можем увеличить экспорт чая в Россию, потому что россияне тоже любят чай", - добавил он.
"Сейчас наша торговля ведется в основном с Китаем и Индией, мы хотим диверсифицировать нашу торговлю с большим количеством стран Евразии. Для Непала будет преимуществом развивать торговлю с Россией - в области импорта удобрений. Мы, в свою очередь, не можем экспортировать много чая в Китай и Индию, но мы могли бы экспортировать его в Россию", - сказал посол.
Милан Радж Туладхар подчеркнул, что в тех продуктах, где есть возможность наращивать сотрудничество, нужно увеличить товарооборот.
"С нашей стороны мы можем экспортировать изделия из кожи, сейчас мы производим обувь, которая будет дешевле, если мы будем импортировать из Непала. Из России нам понадобится техническое оборудование. Так что, это может происходить на основе обмена", - заверил он.