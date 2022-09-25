https://ria.ru/20220925/udobreniya-1819286536.html

Непал заинтересован в закупке удобрений у России, заявил посол

Непал заинтересован в закупке удобрений у России, заявил посол - РИА Новости, 25.09.2022

Непал заинтересован в закупке удобрений у России, заявил посол

Непал заинтересован в закупке российских удобрений, хотел бы поставлять больше чая, заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:34

2022-09-25T10:34

2022-09-25T11:21

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Непал заинтересован в закупке российских удобрений, хотел бы поставлять больше чая, заявил РИА Новости посол Непала в России Милан Радж Туладхар.При этом дипломат отметил, что если непальская сторона получит удобрения из России, "это было бы большой поддержкой". "Точно также мы можем увеличить экспорт чая в Россию, потому что россияне тоже любят чай", - добавил он.Милан Радж Туладхар подчеркнул, что в тех продуктах, где есть возможность наращивать сотрудничество, нужно увеличить товарооборот.Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>

https://ria.ru/20220925/nepal-1819283917.html

https://ria.ru/20220925/shos-1819284442.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, непал, китай, индия