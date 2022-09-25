https://ria.ru/20220925/turchak-1819340403.html

Референдумы в будущем будут изучать по учебникам, заявил Турчак

Референдумы в будущем будут изучать по учебникам, заявил Турчак - РИА Новости, 25.09.2022

Референдумы в будущем будут изучать по учебникам, заявил Турчак

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что период текущих событий, связанных с референдумом по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:52

2022-09-25T15:52

2022-09-25T15:52

андрей турчак

владимир сальдо

алексей журавко

россия

украина

луганская народная республика

единая россия

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792255886_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_e38099ffa0f39f5fb5f3b0279c9bbe53.jpg

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что период текущих событий, связанных с референдумом по вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, будущие поколения будут изучать по учебникам истории."Осталось совсем чуть-чуть, и Херсонщина вернётся в большую русскую семью… Как настроение? Нас не запугать, правильно? Как мы говорили всегда, Россия здесь, и мы то, что де-факто на сегодняшний день существует, оформим де-юре. И будем жить одной большой дружной русской, российской, херсонской, донецкой, луганской, запорожской семьёй. Мы вместе с вами в эти дни пишем историю. И эту историю обязательно по учебникам будут изучать наши дети, наши внуки. Я вас от души с этим важным историческим моментом поздравляю", - приводят в пресс-службе ЕР слова Турчака, посетившего избирательные участки.Секретарь генсовета ЕР отметил, что несмотря на обстрелы со стороны Украины, люди активно идут голосовать. Вместе с главой администрации региона Владимиром Сальдо он пообщался с людьми, которые принимают участие в референдуме, уточнили в партии.Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли, в том числе экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Власти региона назвали произошедшие терактом.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819333185.html

россия

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей турчак, владимир сальдо, алексей журавко, россия, украина, луганская народная республика, единая россия, верховная рада украины, референдумы на освобожденных территориях