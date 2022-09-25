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В Таджикистане создали штаб по оценке ущерба от конфликта с Киргизией - РИА Новости, 25.09.2022
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В Таджикистане создали штаб по оценке ущерба от конфликта с Киргизией
В Таджикистане создали штаб по оценке ущерба от конфликта с Киргизией - РИА Новости, 25.09.2022
В Таджикистане создали штаб по оценке ущерба от конфликта с Киргизией
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился образовать на севере страны штаб по оценке и ликвидации ущерба от вооруженного конфликта с Киргизией, сообщил РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T18:30
2022-09-25T18:30
в мире
таджикистан
киргизия
согдийская область
столкновения на границе таджикистана и киргизии
эмомали рахмон
садыр жапаров
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ИСФАРА, 25 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился образовать на севере страны штаб по оценке и ликвидации ущерба от вооруженного конфликта с Киргизией, сообщил журналистам глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода."Штаб, организованный по указанию главы государства, возглавил первый заместитель председателя Согдийской области Хол Хайдар, все активисты области привлечены для выполнения указаний президента Таджикистана Эмомали Рахмона по восстановлению жилых домов, пострадавших после произошедших конфликтов", - сообщил Ахмадзода.Он отметил, что все разрушенные и поврежденные дома местных жителей будут восстановлены до начала зимы. Глава Согдийской области рассказал, что только в Исфаринском районе полностью разрушено 110 жилых домов, более 200 - частично повреждены, кроме того, были разрушены и повреждены десятки гражданских и социальных объектов: школы, мечети, медпункты, торговые точки, библиотеки. По его словам, только в Бободжон-Гафуровском районе полностью уничтожены 26 домов, более 80 частично разрушены. Ахмадзода сообщил, что переговоры с киргизской стороной продолжаются, на границе сейчас спокойно.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники. В Бишкеке сообщили о 2 погибших гражданах Киргизии и 55 пострадавших, также есть погибшие и пострадавшие среди военных. В Душанбе сообщили, что 2 таджикских пограничника погибли, 6 пострадали.Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-киргизских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
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в мире, таджикистан, киргизия, согдийская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии, эмомали рахмон, садыр жапаров
В мире, Таджикистан, Киргизия, Согдийская область, Столкновения на границе Таджикистана и Киргизии, Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров
18:30 25.09.2022
 
В Таджикистане создали штаб по оценке ущерба от конфликта с Киргизией

На севере Таджикистана создан штаб по оценке и ликвидации ущерба от конфликта с Киргизией

© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Таджикистана в городе Хорог
Государственный флаг Таджикистана в городе Хорог - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Sputnik / Амир Исаев
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Государственный флаг Таджикистана в городе Хорог. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИСФАРА, 25 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился образовать на севере страны штаб по оценке и ликвидации ущерба от вооруженного конфликта с Киргизией, сообщил журналистам глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.
"Штаб, организованный по указанию главы государства, возглавил первый заместитель председателя Согдийской области Хол Хайдар, все активисты области привлечены для выполнения указаний президента Таджикистана Эмомали Рахмона по восстановлению жилых домов, пострадавших после произошедших конфликтов", - сообщил Ахмадзода.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 11:29
МИД Киргизии обсудил с госсекретарем США конфликт с Таджикистаном
Он отметил, что все разрушенные и поврежденные дома местных жителей будут восстановлены до начала зимы. Глава Согдийской области рассказал, что только в Исфаринском районе полностью разрушено 110 жилых домов, более 200 - частично повреждены, кроме того, были разрушены и повреждены десятки гражданских и социальных объектов: школы, мечети, медпункты, торговые точки, библиотеки. По его словам, только в Бободжон-Гафуровском районе полностью уничтожены 26 домов, более 80 частично разрушены. Ахмадзода сообщил, что переговоры с киргизской стороной продолжаются, на границе сейчас спокойно.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники. В Бишкеке сообщили о 2 погибших гражданах Киргизии и 55 пострадавших, также есть погибшие и пострадавшие среди военных. В Душанбе сообщили, что 2 таджикских пограничника погибли, 6 пострадали.
Кабул - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
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СМИ: США хотят дать Ташкенту и Душанбе находившиеся в Афганистане самолеты
Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-киргизских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
В зоне конфликта: что происходит на границе Киргизии и Таджикистана
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

Беженцы сидят в тени на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
1 из 12

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

Разгрузка гуманитарной помощи для беженцев в селе Боз-Адыр в Киргизии
2 из 12

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

Врач осматривает ребенка в пункте временного размещения беженцев в школе в селе Боз-Адыр в Киргизии
3 из 12

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

Ситуация на киргизско-таджикской границе
4 из 12

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
5 из 12

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
6 из 12

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

Беженцы в пункте временного размещения в школе в селе Боз-Адыр в Киргизии
7 из 12

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

Молодой человек несет пакеты с макаронами во время раздачи гуманитарной помощи беженцам в селе Боз-Адыр в Киргизии
8 из 12

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

Склад гуманитарной помощи для беженцев в спортивном зале школы в селе Боз-Адыр в Киргизии
9 из 12

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

Беженцы на одной из улиц в селе Боз-Адыр в Киргизии
10 из 12

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

Военнослужащий ВС Киргизии возле контрольно-пропускного пункта Кызыл-Бель-автодорожный в Киргизии
11 из 12

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

Военнослужащие ВС Киргизии общаются с беженцами в селе Боз-Адыр в Киргизии
12 из 12

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в минувшую пятницу. Перестрелки прекратились лишь к вечеру субботы.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
2 из 12

В понедельник главы ГКНБ Таджикистана и Киргизии подписали протокол о мире.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Теперь ситуация должна стабилизироваться.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Между тем зону конфликта покинули более 140 тысяч жителей Киргизии.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

В МЧС Киргизии сообщали, что некоторые приграничные села опустели на 80%.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
6 из 12

Киргизские власти назвали эту эвакуацию самой масштабной для республики.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

Для вынужденных переселенцев открыли несколько пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
8 из 12

Беженцам оказывают всю необходимую помощь.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Склад гуманитарной помощи в спортивном зале школы в киргизском селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Те, у кого есть возможность, уезжают к родственникам на машинах.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
11 из 12

Киргизская спецкомиссия начала оценку ущерба, нанесенного республике в ходе конфликта.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

Военнослужащие общаются с беженцами в селе Боз-Адыр.

© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
 
В миреТаджикистанКиргизияСогдийская областьСтолкновения на границе Таджикистана и КиргизииЭмомали РахмонСадыр Жапаров
 
 
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