https://ria.ru/20220925/tadzhikistan-1819363383.html

В Таджикистане создали штаб по оценке ущерба от конфликта с Киргизией

В Таджикистане создали штаб по оценке ущерба от конфликта с Киргизией - РИА Новости, 25.09.2022

В Таджикистане создали штаб по оценке ущерба от конфликта с Киргизией

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился образовать на севере страны штаб по оценке и ликвидации ущерба от вооруженного конфликта с Киргизией, сообщил РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T18:30

2022-09-25T18:30

2022-09-25T18:30

в мире

таджикистан

киргизия

согдийская область

столкновения на границе таджикистана и киргизии

эмомали рахмон

садыр жапаров

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ИСФАРА, 25 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился образовать на севере страны штаб по оценке и ликвидации ущерба от вооруженного конфликта с Киргизией, сообщил журналистам глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода."Штаб, организованный по указанию главы государства, возглавил первый заместитель председателя Согдийской области Хол Хайдар, все активисты области привлечены для выполнения указаний президента Таджикистана Эмомали Рахмона по восстановлению жилых домов, пострадавших после произошедших конфликтов", - сообщил Ахмадзода.Он отметил, что все разрушенные и поврежденные дома местных жителей будут восстановлены до начала зимы. Глава Согдийской области рассказал, что только в Исфаринском районе полностью разрушено 110 жилых домов, более 200 - частично повреждены, кроме того, были разрушены и повреждены десятки гражданских и социальных объектов: школы, мечети, медпункты, торговые точки, библиотеки. По его словам, только в Бободжон-Гафуровском районе полностью уничтожены 26 домов, более 80 частично разрушены. Ахмадзода сообщил, что переговоры с киргизской стороной продолжаются, на границе сейчас спокойно.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники. В Бишкеке сообщили о 2 погибших гражданах Киргизии и 55 пострадавших, также есть погибшие и пострадавшие среди военных. В Душанбе сообщили, что 2 таджикских пограничника погибли, 6 пострадали.Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-киргизских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.

https://ria.ru/20220923/blinken-1818882097.html

https://ria.ru/20220920/samolety-1818016972.html

таджикистан

киргизия

согдийская область

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в мире, таджикистан, киргизия, согдийская область, столкновения на границе таджикистана и киргизии, эмомали рахмон, садыр жапаров