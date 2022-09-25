https://ria.ru/20220925/svo-1819262638.html
В Запорожской области заявили о планах Киева форсировать Днепр
В Запорожской области заявили о планах Киева форсировать Днепр - РИА Новости, 25.09.2022
В Запорожской области заявили о планах Киева форсировать Днепр
Киевские власти разрабатывают несколько сценариев наступления на Запорожскую область, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T07:10
2022-09-25T07:10
2022-09-25T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости. Киевские власти разрабатывают несколько сценариев наступления на Запорожскую область, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.По словам собеседника агентства, обо всех этих планах известно, и, если украинские войска попытаются предпринять наступление, его подавят.При этом, по словам Рогова, сейчас ВСУ интенсивно обстреливают левый берег Днепра. Последний раз они открывали огонь по береговой линии села Ивановка.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую. C 23 сентября на освобожденных территориях проходит референдум по вопросу о вхождении их в состав России. Голосование продлится пять дней — до 27 сентября.
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
07:10 25.09.2022 (обновлено: 09:25 25.09.2022)
В Запорожской области заявили о планах Киева форсировать Днепр
Член ГСА Запорожской области Рогов заявил о планах Киева форсировать Днепр