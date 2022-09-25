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В Белгородской области 75 призванных по ошибке граждан вернутся домой
В Белгородской области 75 призванных по ошибке граждан вернутся домой - РИА Новости, 25.09.2022
В Белгородской области 75 призванных по ошибке граждан вернутся домой
В Белгородской области 75 мобилизованных, призванных по ошибке, вернутся домой, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T07:02
2022-09-25T07:02
2022-09-25T07:09
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
сергей шойгу
белгородская область
россия
украина
безопасность
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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. В Белгородской области 75 мобилизованных, призванных по ошибке, вернутся домой, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, речь шла, в частности, о студентах и представителях важных для экономики и региона профессий. Глава области добавил, что держит ситуацию на контроле.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вячеслав гладков, сергей шойгу, белгородская область, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Сергей Шойгу, Белгородская область, Россия, Украина, Безопасность
07:02 25.09.2022 (обновлено: 07:09 25.09.2022)
В Белгородской области 75 призванных по ошибке граждан вернутся домой
В Белгородской области 75 призванных по ошибке мобилизованных вернутся домой