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В Белгородской области 75 призванных по ошибке граждан вернутся домой

В Белгородской области 75 призванных по ошибке граждан вернутся домой - РИА Новости, 25.09.2022

В Белгородской области 75 призванных по ошибке граждан вернутся домой

В Белгородской области 75 мобилизованных, призванных по ошибке, вернутся домой, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T07:02

2022-09-25T07:02

2022-09-25T07:09

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

сергей шойгу

белгородская область

россия

украина

безопасность

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БЕЛГОРОД, 25 сен - РИА Новости. В Белгородской области 75 мобилизованных, призванных по ошибке, вернутся домой, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, речь шла, в частности, о студентах и представителях важных для экономики и региона профессий. Глава области добавил, что держит ситуацию на контроле.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

белгородская область

россия

украина

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вячеслав гладков, сергей шойгу, белгородская область, россия, украина, безопасность