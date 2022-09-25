Рейтинг@Mail.ru
Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку - РИА Новости, 25.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/svo-1819260141.html
Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку
Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку - РИА Новости, 25.09.2022
Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку
Первую группу резервистов в рамках частичной мобилизации отправили с Чукотки на подготовку, сообщил глава региона Роман Копин. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T05:04
2022-09-25T05:04
специальная военная операция на украине
роман копин
сергей шойгу
чукотка
украина
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_0:237:3033:1943_1920x0_80_0_0_c2678aceeb603a974936f562de518db9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Первую группу резервистов в рамках частичной мобилизации отправили с Чукотки на подготовку, сообщил глава региона Роман Копин.Он отметил, что призваны из резерва те, кто отслужил в армии, имеют актуальную военную специальность и преимущественно боевой опыт. Копин добавил, что студенты, срочники и ограниченно годные, многодетные не призываются.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220925/svo-1819252812.html
чукотка
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819142270_311:240:2721:2048_1920x0_80_0_0_2249637e0959b0f042dcb3475abb42c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роман копин, сергей шойгу, чукотка, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Роман Копин, Сергей Шойгу, Чукотка, Украина, Россия, Безопасность
05:04 25.09.2022
 
Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку

Глава Чукотки Копин сообщил об отправке первой группы резервистов на спецподготовку

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоенный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Военный билет в руках мужчины, призванного на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Первую группу резервистов в рамках частичной мобилизации отправили с Чукотки на подготовку, сообщил глава региона Роман Копин.
"Первая группа резервистов из Чукотского АО сформирована и направляется к месту прохождения специальной подготовки", - написал Копин в своём Telegram-канале.
Он отметил, что призваны из резерва те, кто отслужил в армии, имеют актуальную военную специальность и преимущественно боевой опыт. Копин добавил, что студенты, срочники и ограниченно годные, многодетные не призываются.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
00:37Специальная военная операция на Украине
Матвиенко призвала губернаторов обеспечить частичную мобилизацию без ошибок
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман КопинСергей ШойгуЧукоткаУкраинаРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала