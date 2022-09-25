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Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку
Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку - РИА Новости, 25.09.2022
Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку
Первую группу резервистов в рамках частичной мобилизации отправили с Чукотки на подготовку, сообщил глава региона Роман Копин. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T05:04
2022-09-25T05:04
2022-09-25T05:04
специальная военная операция на украине
роман копин
сергей шойгу
чукотка
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россия
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Первую группу резервистов в рамках частичной мобилизации отправили с Чукотки на подготовку, сообщил глава региона Роман Копин.Он отметил, что призваны из резерва те, кто отслужил в армии, имеют актуальную военную специальность и преимущественно боевой опыт. Копин добавил, что студенты, срочники и ограниченно годные, многодетные не призываются.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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роман копин, сергей шойгу, чукотка, украина, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Роман Копин, Сергей Шойгу, Чукотка, Украина, Россия, Безопасность
Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку
Глава Чукотки Копин сообщил об отправке первой группы резервистов на спецподготовку