https://ria.ru/20220925/svo-1819260141.html

Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку

Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку - РИА Новости, 25.09.2022

Первую группу резервистов с Чукотки отправили на спецподготовку

Первую группу резервистов в рамках частичной мобилизации отправили с Чукотки на подготовку, сообщил глава региона Роман Копин. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T05:04

2022-09-25T05:04

2022-09-25T05:04

специальная военная операция на украине

роман копин

сергей шойгу

чукотка

украина

россия

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 25 сен - РИА Новости. Первую группу резервистов в рамках частичной мобилизации отправили с Чукотки на подготовку, сообщил глава региона Роман Копин.Он отметил, что призваны из резерва те, кто отслужил в армии, имеют актуальную военную специальность и преимущественно боевой опыт. Копин добавил, что студенты, срочники и ограниченно годные, многодетные не призываются.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220925/svo-1819252812.html

чукотка

украина

россия

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роман копин, сергей шойгу, чукотка, украина, россия, безопасность