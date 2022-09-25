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Арестович допустил возможность призыва в армию всех украинских студентов - РИА Новости, 25.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/svo-1819253553.html
Арестович допустил возможность призыва в армию всех украинских студентов
Арестович допустил возможность призыва в армию всех украинских студентов - РИА Новости, 25.09.2022
Арестович допустил возможность призыва в армию всех украинских студентов
На Украине могут призвать всех студентов в армию в результате частичной мобилизации в России, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T00:59
2022-09-25T01:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
алексей арестович
марк фейгин
россия
украина
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На Украине могут призвать всех студентов в армию в результате частичной мобилизации в России, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина*.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней — до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.Президент 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, она нужна для поддержки контроля линии соприкосновения в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч резервистов — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. При этом Шойгу заверил, что о задействовании в этом процессе нынешних призывников речи не идет.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , марк фейгин, россия, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Алексей Арестович , Марк Фейгин, Россия, Украина, Верховная Рада Украины
00:59 25.09.2022 (обновлено: 01:57 25.09.2022)
 
Арестович допустил возможность призыва в армию всех украинских студентов

Советник главы ОП Украины Арестович допустил возможность призыва в армию всех студентов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На Украине могут призвать всех студентов в армию в результате частичной мобилизации в России, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина*.

"Если в России мобилизуют миллион, нам могут понадобиться все... Пока студентов не трогают, они не идут в армию, но вполне может оказаться такое, что пойдут вообще все или очень многие", — сказал Арестович.

Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней — до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.
Президент 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, она нужна для поддержки контроля линии соприкосновения в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч резервистов — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. При этом Шойгу заверил, что о задействовании в этом процессе нынешних призывников речи не идет.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичМарк ФейгинРоссияУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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