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Арестович допустил возможность призыва в армию всех украинских студентов

Арестович допустил возможность призыва в армию всех украинских студентов - РИА Новости, 25.09.2022

Арестович допустил возможность призыва в армию всех украинских студентов

На Украине могут призвать всех студентов в армию в результате частичной мобилизации в России, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T00:59

2022-09-25T00:59

2022-09-25T01:57

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

алексей арестович

марк фейгин

россия

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. На Украине могут призвать всех студентов в армию в результате частичной мобилизации в России, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина*.Верховная рада 15 августа продлила мобилизацию и действие военного положения еще на 90 дней — до 21 ноября. Выезд мужчин в возрасте 18-60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен.Президент 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Как заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, она нужна для поддержки контроля линии соприкосновения в тысячу километров и защиты освобожденных территорий на Украине. В общей сложности ожидается призыв 300 тысяч резервистов — чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса. При этом Шойгу заверил, что о задействовании в этом процессе нынешних призывников речи не идет.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, владимир зеленский, алексей арестович , марк фейгин, россия, украина, верховная рада украины