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Глава Севастополя пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220925/svo-1819251766.html
Глава Севастополя пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации
Глава Севастополя пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022
Глава Севастополя пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по всем ошибочным случаям призыва в рамках частичной мобилизации обязательно разберутся. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T00:13
2022-09-25T00:22
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
сергей шойгу
севастополь
россия
украина
частичная мобилизация в россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по всем ошибочным случаям призыва в рамках частичной мобилизации обязательно разберутся.По его словам, медкомиссии при мобилизации нигде не проводятся, так как это не первичный призыв.По его словам, есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил. "Такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться", - подчеркнул губернатор.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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михаил развожаев, сергей шойгу, севастополь, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Сергей Шойгу, Севастополь, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Общество
00:13 25.09.2022 (обновлено: 00:22 25.09.2022)
 
Глава Севастополя пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации

Глава Севастополя Развожаев пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по всем ошибочным случаям призыва в рамках частичной мобилизации обязательно разберутся.
"С теми, кто был призван по ошибке - будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, медкомиссии при мобилизации нигде не проводятся, так как это не первичный призыв.
"Считается, что человек годен, коль стоит в запасе, или уволен в запас. Безусловно, если человек сейчас имеет инвалидность или подтвержденные заболевания, которые не позволяют нести службу - ему не место в армии. Он должен об этом сказать в военкомате, предъявить справки, или потребовать прохождение медкомиссии", - подчеркнул губернатор.
По его словам, есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил. "Такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться", - подчеркнул губернатор.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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