00:13 25.09.2022 (обновлено: 00:22 25.09.2022)
Глава Севастополя пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации
Глава Севастополя Развожаев пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации
Военный билет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по всем ошибочным случаям призыва в рамках частичной мобилизации обязательно разберутся.
"С теми, кто был призван по ошибке - будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, медкомиссии при мобилизации нигде не проводятся, так как это не первичный призыв.
"Считается, что человек годен, коль стоит в запасе, или уволен в запас. Безусловно, если человек сейчас имеет инвалидность или подтвержденные заболевания, которые не позволяют нести службу - ему не место в армии. Он должен об этом сказать в военкомате, предъявить справки, или потребовать прохождение медкомиссии", - подчеркнул губернатор.
По его словам, есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил. "Такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться", - подчеркнул губернатор.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.