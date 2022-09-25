https://ria.ru/20220925/svo-1819251766.html

Глава Севастополя пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации

Глава Севастополя пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации - РИА Новости, 25.09.2022

Глава Севастополя пообещал разобраться с ошибками при частичной мобилизации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по всем ошибочным случаям призыва в рамках частичной мобилизации обязательно разберутся. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T00:13

2022-09-25T00:13

2022-09-25T00:22

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

сергей шойгу

севастополь

россия

украина

частичная мобилизация в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818455231_0:279:3025:1980_1920x0_80_0_0_5de45a9322df8af6bc6161cbaeba6d0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что по всем ошибочным случаям призыва в рамках частичной мобилизации обязательно разберутся.По его словам, медкомиссии при мобилизации нигде не проводятся, так как это не первичный призыв.По его словам, есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил. "Такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться", - подчеркнул губернатор.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

севастополь

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил развожаев, сергей шойгу, севастополь, россия, украина, частичная мобилизация в россии, общество