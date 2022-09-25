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Срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен - РИА Новости, 25.09.2022
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Срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен
Срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен - РИА Новости, 25.09.2022
Срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен
Минимальное и максимальное время пребывания в зоне спецоперации призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих не установлено, оно будет зависеть от... РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T15:00
2022-09-25T15:00
частичная мобилизация в россии
россия
безопасность
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минимальное и максимальное время пребывания в зоне спецоперации призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих не установлено, оно будет зависеть от обстановки, сообщает в воскресенье портал Объясняем.рф."Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач", - говорится в Telegram-канале портала.В то же время оговаривается, что мобилизованным положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, которые составляют командиры.Срок военной службы по мобилизации засчитывается в стаж для пенсии. Контракт можно заключить через три месяца после начала военной службы по призыву. Альтернативная гражданская служба при частичной мобилизации не предусмотрена, рассказали в Объясняем.рф.Также портал напомнил, что повестку может вручить сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления.:
https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html
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частичная мобилизация в россии, россия, безопасность
Частичная мобилизация в России, Россия, Безопасность
15:00 25.09.2022
 
Срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен

Портал Объясняем.рф: срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минимальное и максимальное время пребывания в зоне спецоперации призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих не установлено, оно будет зависеть от обстановки, сообщает в воскресенье портал Объясняем.рф.
"Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач", - говорится в Telegram-канале портала.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, в военном комиссариате Краснодара - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
14:36
Портал Объясняем.рф уточнил вопросы об экипировке мобилизованных
В то же время оговаривается, что мобилизованным положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, которые составляют командиры.
Срок военной службы по мобилизации засчитывается в стаж для пенсии. Контракт можно заключить через три месяца после начала военной службы по призыву. Альтернативная гражданская служба при частичной мобилизации не предусмотрена, рассказали в Объясняем.рф.
Также портал напомнил, что повестку может вручить сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления.:
Мужчина переодевается в военную форму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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