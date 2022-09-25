https://ria.ru/20220925/spetsoperatsiya-1819330338.html

Срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен

Срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен - РИА Новости, 25.09.2022

Срок пребывания мобилизованных в зоне спецоперации не установлен

Минимальное и максимальное время пребывания в зоне спецоперации призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих не установлено, оно будет зависеть от... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T15:00

2022-09-25T15:00

2022-09-25T15:00

частичная мобилизация в россии

россия

безопасность

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Минимальное и максимальное время пребывания в зоне спецоперации призванных в рамках частичной мобилизации военнослужащих не установлено, оно будет зависеть от обстановки, сообщает в воскресенье портал Объясняем.рф."Минимальное и максимальное время пребывания в зоне СВО не определяется. Оно зависит от сложившейся обстановки и стоящих перед подразделениями задач", - говорится в Telegram-канале портала.В то же время оговаривается, что мобилизованным положен отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, которые составляют командиры.Срок военной службы по мобилизации засчитывается в стаж для пенсии. Контракт можно заключить через три месяца после начала военной службы по призыву. Альтернативная гражданская служба при частичной мобилизации не предусмотрена, рассказали в Объясняем.рф.Также портал напомнил, что повестку может вручить сотрудник военкомата, предъявив удостоверение, а также иные граждане, уполномоченные военным комиссаром, входящие в состав его аппарата усиления.:

https://ria.ru/20220925/ekipirovka-1819327013.html

https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818389189.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

частичная мобилизация в россии, россия, безопасность