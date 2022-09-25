10:25 25.09.2022 (обновлено: 13:10 25.09.2022)
Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС, заявил посол в Москве
Посол Непала в Москве заявил, что республика рассчитывает стать полноправным членом ШОС
© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран, участниц ШОС, в Астане
© Sputnik / Болат Шайхинов
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Непал надеется стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол в России Милан Радж Туладхар.
Он напомнил, что с 2016 года Непал стал страной-наблюдателем в ШОС.
"Мы надеемся, что на следующей встрече, которая состоится в Индии, мы сможем достичь прогресса. И это случится уже скоро", — сказал Туладхар в интервью РИА Новости.
По его словам, Катманду уже работает над заявкой на членство и проводит обсуждения, но детальнее это будет ясно к следующему саммиту организации.
"Наша страна расположена между Китаем и Индией, которые являются крупными членами ШОС. Их интерес и наш интерес пересекаются на протяжении многих лет. С точки зрения торговли и безопасности мы максимально сотрудничаем именно с ними. Наши интересы объединены, и поэтому мы также хотим быть членами, как Индия и Китай. Это наше стремление", — добавил дипломат.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Среди стран, наблюдателей и партнеров, — Афганистан, Белоруссия, Монголия, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На последнем саммите организации в Самарканде была начата процедура приема Белоруссии в полноправные члены, а также были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару.