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Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС, заявил посол в Москве - РИА Новости, 25.09.2022
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Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС, заявил посол в Москве
Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС, заявил посол в Москве - РИА Новости, 25.09.2022
Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС, заявил посол в Москве
Непал надеется стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол в России Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T10:25
2022-09-25T13:10
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Непал надеется стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол в России Милан Радж Туладхар.Он напомнил, что с 2016 года Непал стал страной-наблюдателем в ШОС.По его словам, Катманду уже работает над заявкой на членство и проводит обсуждения, но детальнее это будет ясно к следующему саммиту организации.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Среди стран, наблюдателей и партнеров, — Афганистан, Белоруссия, Монголия, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На последнем саммите организации в Самарканде была начата процедура приема Белоруссии в полноправные члены, а также были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара &gt;&gt;
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в мире, россия, непал, шос, китай, индия
В мире, Россия, Непал, ШОС, Китай, Индия
10:25 25.09.2022 (обновлено: 13:10 25.09.2022)
 
Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС, заявил посол в Москве

Посол Непала в Москве заявил, что республика рассчитывает стать полноправным членом ШОС

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран, участниц ШОС, в Астане
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран, участниц ШОС, в Астане - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Непал надеется стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол в России Милан Радж Туладхар.
Он напомнил, что с 2016 года Непал стал страной-наблюдателем в ШОС.

"Мы надеемся, что на следующей встрече, которая состоится в Индии, мы сможем достичь прогресса. И это случится уже скоро", — сказал Туладхар в интервью РИА Новости.

По его словам, Катманду уже работает над заявкой на членство и проводит обсуждения, но детальнее это будет ясно к следующему саммиту организации.

"Наша страна расположена между Китаем и Индией, которые являются крупными членами ШОС. Их интерес и наш интерес пересекаются на протяжении многих лет. С точки зрения торговли и безопасности мы максимально сотрудничаем именно с ними. Наши интересы объединены, и поэтому мы также хотим быть членами, как Индия и Китай. Это наше стремление", — добавил дипломат.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Среди стран, наблюдателей и партнеров, — Афганистан, Белоруссия, Монголия, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На последнем саммите организации в Самарканде была начата процедура приема Белоруссии в полноправные члены, а также были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару.
Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>
Посол Непала в России Милан Радж Туладхар - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
10:21
Посол Непала предложил Москве и Катманду вести расчеты в нацвалютах
 
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