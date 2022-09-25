https://ria.ru/20220925/shos-1819284442.html

Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС, заявил посол в Москве

Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС, заявил посол в Москве - РИА Новости, 25.09.2022

Непал рассчитывает стать полноправным членом ШОС, заявил посол в Москве

Непал надеется стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол в России Милан Радж Туладхар. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:25

2022-09-25T10:25

2022-09-25T13:10

в мире

россия

непал

шос

китай

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149281/42/1492814236_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_45918a5ec0da753e5b295662d5134acd.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Непал надеется стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол в России Милан Радж Туладхар.Он напомнил, что с 2016 года Непал стал страной-наблюдателем в ШОС.По его словам, Катманду уже работает над заявкой на членство и проводит обсуждения, но детальнее это будет ясно к следующему саммиту организации.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Россия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Иран. Среди стран, наблюдателей и партнеров, — Афганистан, Белоруссия, Монголия, Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На последнем саммите организации в Самарканде была начата процедура приема Белоруссии в полноправные члены, а также были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Читайте полный текст интервью Милана Раджа Туладхара >>

https://ria.ru/20220925/nepal-1819283917.html

россия

непал

китай

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, непал, шос, китай, индия