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Глава МИД Венгрии заявил о полном провале санкционной стратегии ЕС - РИА Новости, 25.09.2022
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Глава МИД Венгрии заявил о полном провале санкционной стратегии ЕС
Глава МИД Венгрии заявил о полном провале санкционной стратегии ЕС - РИА Новости, 25.09.2022
Глава МИД Венгрии заявил о полном провале санкционной стратегии ЕС
Санкционная политика Европы полностью провалилась, поскольку экономика континента в результате оказалась в рецессии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 25.09.2022
2022-09-25T23:48
2022-09-25T23:48
петер сийярто
европа
венгрия
мид венгрии
санкции в отношении россии
россия
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Санкционная политика Европы полностью провалилась, поскольку экономика континента в результате оказалась в рецессии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Шаги, выбор, реакции Евросоюза на войну на Украине, которые были до сих пор, полностью провалились, поскольку санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем России, и наносят огромный вред европейской экономике, ведь до небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания, и все это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта".Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.
https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html
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петер сийярто, европа, венгрия, мид венгрии, санкции в отношении россии, россия, виктор орбан
Петер Сийярто, Европа, Венгрия, МИД Венгрии, Санкции в отношении России, Россия, Виктор Орбан
23:48 25.09.2022
 
Глава МИД Венгрии заявил о полном провале санкционной стратегии ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: санкционная стратегия ЕС полностью провалилась

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 25 сен - РИА Новости. Санкционная политика Европы полностью провалилась, поскольку экономика континента в результате оказалась в рецессии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Шаги, выбор, реакции Евросоюза на войну на Украине, которые были до сих пор, полностью провалились, поскольку санкции нанесли Европе гораздо больший ущерб, чем России, и наносят огромный вред европейской экономике, ведь до небес взлетели европейская инфляция, коммунальные расходы, цены на природный газ и продукты питания, и все это из-за санкций, а экономика континента оказалась в рецессии", - сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.
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Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта".
Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.
Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.
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Петер СийяртоЕвропаВенгрияМИД ВенгрииСанкции в отношении РоссииРоссияВиктор Орбан
 
 
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