https://ria.ru/20220925/referendum-1819388074.html

Явка на референдуме в ДНР по итогам трех дней составила 77,12 процента

Явка на референдуме в ДНР по итогам трех дней составила 77,12 процента - РИА Новости, 25.09.2022

Явка на референдуме в ДНР по итогам трех дней составила 77,12 процента

Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ по итогам трех дней голосования составила 77,12%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T21:22

2022-09-25T21:22

2022-09-25T21:27

политика

донецкая народная республика

референдум в донбассе

россия

в мире

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Явка на референдуме о вхождении ДНР в состав РФ по итогам трех дней голосования составила 77,12%, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий."За три дня явка составила 77,12%. Это 1202855 человек", - сказал на брифинге Высоцкий.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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политика, донецкая народная республика, референдум в донбассе, россия, в мире