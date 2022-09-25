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Председатель ОП ДНР Кофман считает референдум состоявшимся

Председатель ОП ДНР Кофман считает референдум состоявшимся - РИА Новости, 25.09.2022

Председатель ОП ДНР Кофман считает референдум состоявшимся

Референдум о вхождении в состав России в Донецкой Народной Республике можно считать состоявшимся, поскольку на нем уже проголосовали более 50% избирателей,... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:32

2022-09-25T20:32

2022-09-25T20:33

в мире

александр кофман

россия

донецкая народная республика

цик днр

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Референдум о вхождении в состав России в Донецкой Народной Республике можно считать состоявшимся, поскольку на нем уже проголосовали более 50% избирателей, считает председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.По данным ЦИК ДНР, по результатам первых двух дней явка в республике превысила 55%."Согласно международным нормам референдум считается состоявшимся, если на нем проголосовало 50% плюс один избиратель. Уже по результатам вчерашнего дня этот рубеж достигнут. По факту наш референдум уже можно признать состоявшимся. А еще есть сегодняшний день, завтрашний и послезавтра", - сказал Кофман на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/ukraina-1819382223.html

россия

донецкая народная республика

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в мире, александр кофман, россия, донецкая народная республика, цик днр, референдум в донбассе