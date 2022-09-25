https://ria.ru/20220925/referendum-1819378253.html

Явка за три дня референдума в Херсонской области составила 48,91 процента

Явка за три дня референдума в Херсонской области составила 48,91 процента - РИА Новости, 25.09.2022

Явка за три дня референдума в Херсонской области составила 48,91 процента

Явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91 процента, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T20:02

2022-09-25T20:02

2022-09-25T20:19

в мире

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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ХЕРСОН, 25 сен — РИА Новости. Явка за три дня голосования на референдуме в Херсонской области составила 48,91 процента, сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова."Завершился третий день голосования в Херсонской области, и явка составила 48,91 процента от списочного состава избирателей", — сказала Захарова."Напомню, что референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50 процентов", — добавила глава избиркома Херсонской области.По данным избирательной комиссии Херсонской области, в списках избирателей находится 750 тысяч человек.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819371183.html

херсонская область

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в мире, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях