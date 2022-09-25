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На референдуме в ЛНР за три для проголосовали более половины избирателей

На референдуме в ЛНР за три для проголосовали более половины избирателей - РИА Новости, 25.09.2022

На референдуме в ЛНР за три для проголосовали более половины избирателей

Более 50% избирателей проголосовали на референдуме в Луганской народной республике за три дня, сообщила заместитель председателя Координационного совета при... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T19:54

2022-09-25T19:54

2022-09-25T20:01

политика

луганская народная республика

россия

референдум в донбассе

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Более 50% избирателей проголосовали на референдуме в Луганской народной республике за три дня, сообщила заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова."За три дня голосования в Луганской народной республике в референдуме приняли участие более 50% избирателей. Явка высокая", - сообщила Булгакова, ссылаясь на ЦИК ЛНР, на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал утром 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. На голосование отведено пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это жизненно необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и стран НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий.

луганская народная республика

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"Голосуем за хорошее будущее" – жители Бердянска отдали свой голос в рамках референдума "Голосуем за хорошее будущее" – жители Бердянска отдали свой голос в рамках референдума 2022-09-25T19:54 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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политика, луганская народная республика, россия, референдум в донбассе