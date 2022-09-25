https://ria.ru/20220925/referendum-1819351266.html

Более 50 волонтеров МГЕР будут работать на референдуме в Мариуполе

Более 50 волонтеров МГЕР будут работать на референдуме в Мариуполе - РИА Новости, 25.09.2022

Более 50 волонтеров МГЕР будут работать на референдуме в Мариуполе

Более 50 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) будут работать в последний день референдума 27 сентября на избирательных участках в Мариуполе в... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T17:04

2022-09-25T17:04

2022-09-25T17:04

владимир путин

мариуполь

россия

москва

молодая гвардия единой россии

мгер

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Более 50 волонтеров "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) будут работать в последний день референдума 27 сентября на избирательных участках в Мариуполе в качестве официальных наблюдателей, сообщили в партийной пресс-службе."Пятьдесят пять волонтеров МГЕР и Волонтерской роты будут работать в последний день референдума на избирательных участках в Мариуполе в качестве официальных наблюдателей", - приводят в сообщении слова председателя движения Антона Демидова.Отмечается, что сейчас 50 активистов помогают на избирательных участках и следят за соблюдением порядка во время голосования."Волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Московской, Владимирской, Саратовской, Новосибирской, Ростовской областей, Республик Чувашия, Марий Эл, Башкортостан, Алтай, Адыгея и Мордовия отправились в Мариуполь для оказания помощи в проведении референдума. В заключительный день голосования в Мариуполе помощь на референдуме будут оказывать более 100 добровольцев "Молодой Гвардии" и "Волонтерской Роты", - добавил Демидов.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/nablyudateli-1819319181.html

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владимир путин, мариуполь, россия, москва, молодая гвардия единой россии, мгер, в мире, референдумы на освобожденных территориях