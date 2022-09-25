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Явка избирателей на референдуме в ДНР будет увеличиваться, заявили в ЦИК

Явка избирателей на референдуме в ДНР будет увеличиваться, заявили в ЦИК - РИА Новости, 25.09.2022

Явка избирателей на референдуме в ДНР будет увеличиваться, заявили в ЦИК

Количество участвующих в референдуме в ДНР будет увеличиваться в связи с ростом числа желающих проголосовать жителей республики и с уточнением списков, заявил в РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T12:01

2022-09-25T12:01

2022-09-25T12:01

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ДОНЕЦК (ДНР), 25 сен - РИА Новости. Количество участвующих в референдуме в ДНР будет увеличиваться в связи с ростом числа желающих проголосовать жителей республики и с уточнением списков, заявил в воскресенье на брифинге председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий."Численность участников голосования, включенных в списки росла и будет расти до последнего дня голосования. Причем, этот прирост будет весьма и весьма заметным - мы все с вами наблюдаем крайне высокий интерес наших граждан к проводимому мероприятию... Итоговые показатели явки будут рассчитываться именно от численности участников внесенных в списки участников референдума на момент окончания голосования", - заявил Высоцкий.По его словам, на момент начала голосования на территории ДНР были подготовлены и составлены списки участников референдума на основании той информации, которую ЦИК имел на тот момент."Вместе с тем, необходимо помнить, что эта информация нестатична, списки нестатичны и подвержены существенной корректировке в сторону их увеличения. В частности, на участках, образованных за рубежом, списки составляются с нуля, то есть в них вносится каждый явившийся для голосования гражданин республики", - пояснил Высоцкий.По его словам, на избирательных участках на территории ДНР, в частности, в районах, освобожденных после 24 февраля, в списки на момент начала голосования дополнительно вносилось и вносится большое количество участников, которое невозможно было учесть изначально."Я хочу акцентировать внимание, что такое дополнительное внесение участников в списки непосредственно на участках не является нарушением - это абсолютно естественный механизм, который гарантирует всеобщее избирательное право и право на участие в референдуме. Более того, в списки вносятся участники, которые изначально и так уже имели право проголосовать на данном участке. Аналогичный порядок существует и в Российской Федерации, и в других государствах", - подчеркнул председатель ЦИК ДНР.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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