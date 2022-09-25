https://ria.ru/20220925/referendum-1819298532.html

В ОП заявили, что западные СМИ раздувают фейки о референдуме в Донбассе

В ОП заявили, что западные СМИ раздувают фейки о референдуме в Донбассе - РИА Новости, 25.09.2022

В ОП заявили, что западные СМИ раздувают фейки о референдуме в Донбассе

Представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что западные СМИ массово раздувают фейки о референдуме в Донбассе. РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:37

2022-09-25T11:37

2022-09-25T11:37

в мире

александр малькевич

россия

донбасс

цик днр

нато

референдумы на освобожденных территориях

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/18/1819194776_0:256:3114:2009_1920x0_80_0_0_c2cd0a37bf6747b1f3d934b5c3d5296c.jpg

ДОНЕЦК (ДНР), 25 сен - РИА Новости. Представитель Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что западные СМИ массово раздувают фейки о референдуме в Донбассе."Это такой большой международный тренд - на наших глазах разворачивается, если можно так сказать, руками киевского режима, киевских пропагандистов строится так называемая "электоральная Буча" (по сценарию провокации в городе Буча - ред.)", - сообщил он в воскресенье на брифинге ЦИК ДНР для журналистов.По его словам, в ведущих западных СМИ массово выходит огромное количество однотипных фейковых публикаций о голосовании на референдуме.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819258809.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр малькевич, россия, донбасс, цик днр, нато, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе