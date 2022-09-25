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В Запорожской области последний день референдума объявили выходным

В Запорожской области последний день референдума объявили выходным - РИА Новости, 25.09.2022

В Запорожской области последний день референдума объявили выходным

Последний день голосования на референдуме 27 сентября в Запорожской области объявлен выходным, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:27

2022-09-25T11:27

2022-09-25T11:27

владимир рогов

запорожская область

россия

украина

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости. Последний день голосования на референдуме 27 сентября в Запорожской области объявлен выходным, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Последний день голосования на референдуме объявлен выходным днем, чтобы каждый смог прийти на избирательные участки и сделать свой исторический выбор", - сказал РИА Новости Рогов.Референдум по вопросу вхождения в состав России стартовал в Запорожской области 23 сентября. Голосование продлится пять дней, до 27 сентября включительно.Первые четыре дня в целях безопасности оно будет проходить вне избирательных участков – на придомовых территориях и по заявлениям на дому. В последний день – 27 сентября – можно проголосовать на избирательном участке. Избирательный бюллетень содержит один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

запорожская область

россия

украина

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владимир рогов, запорожская область, россия, украина, референдумы на освобожденных территориях