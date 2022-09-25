https://ria.ru/20220925/referendum-1819293334.html

ЦИК сообщил об открытии всех избирательных участков на референдуме в ДНР

ЦИК сообщил об открытии всех избирательных участков на референдуме в ДНР - РИА Новости, 25.09.2022

ЦИК сообщил об открытии всех избирательных участков на референдуме в ДНР

Все избирательные участки на референдуме о вхождении в состав РФ в воскресенье в ДНР открылись, мобильные группы выехали на участки, сообщил председатель... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T11:13

2022-09-25T11:13

2022-09-25T11:13

в мире

здоровье - общество

владимир высоцкий (адмирал)

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

цик днр

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. Все избирательные участки на референдуме о вхождении в состав РФ в воскресенье в ДНР открылись, мобильные группы выехали на участки, сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий.По данным ЦИК ДНР, по итогам двух дней голосования явка составила 55,05%."Все участки открылись, все члены комиссии вышли на работу, все мобильные группы сформированы и поехали по своим маршрутам, выехали на участки", - сказал Высоцкий на брифинге.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819268347.html

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донецкая народная республика

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в мире, здоровье - общество, владимир высоцкий (адмирал), россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, цик днр, референдум в донбассе