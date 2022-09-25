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ОП России обнародовала статистику явки избирателей на референдумы

ОП России обнародовала статистику явки избирателей на референдумы - РИА Новости, 25.09.2022

ОП России обнародовала статистику явки избирателей на референдумы

По итогам двух дней референдума в ДНР проголосовали 55,5% граждан, в ЛНР - 45,86%, в Запорожской области - 36,54% и 31,79% в Херсонской, сообщила заместитель... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T10:40

2022-09-25T10:40

2022-09-25T10:40

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

лига безопасного интернета

референдум в донбассе

в мире

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. По итогам двух дней референдума в ДНР проголосовали 55,5% граждан, в ЛНР - 45,86%, в Запорожской области - 36,54% и 31,79% в Херсонской, сообщила заместитель председателя Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Алена Булгакова."В Донецкой народной республике проголосовало 55,5% граждан (за два дня - ред.), в Луганской народной республике - 45,86% граждан, в Запорожской области - 36,54% и 31,79% в Херсонской области", - сказала Булгакова на пресс-брифинге Общественного ситуационного центра по наблюдению за референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.Как отметила член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина, основная стратегия киевского режима - террористические действия и распространение массовой дезинформации."Информационные атаки усиливаются. Это говорит о панике киевского режима. Они испугались проведения референдумов и поэтому выбрали для себя стратегию распространения дезинформации", - подчеркнула Мизулина.Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, лига безопасного интернета, референдум в донбассе, в мире, референдумы на освобожденных территориях