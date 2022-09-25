https://ria.ru/20220925/referendum-1819274487.html

Киев не прекращает попытки сорвать референдум обстрелами, заявили в ЦИК ЛНР

Киев не прекращает попытки сорвать референдум обстрелами, заявили в ЦИК ЛНР - РИА Новости, 25.09.2022

Киев не прекращает попытки сорвать референдум обстрелами, заявили в ЦИК ЛНР

Киев не прекращает попытки сорвать проведение референдума, участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:38

2022-09-25T09:38

2022-09-25T09:43

в мире

елена кравченко

луганская народная республика

россия

киев

украина

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Киев не прекращает попытки сорвать проведение референдума, участковые комиссии, работающие на референдуме в Алчевске, были эвакуированы в бомбоубежища из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявила журналистам председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко.Ранее Кравченко заявила, что в ночь на воскресенье и утром были обстреляны три города в ЛНР. Участковые комиссии в Алчевске были эвакуированы в бомбоубежища."Украина не прекращает попытки сорвать референдум в Луганской Народной Республике, обстреливает мирные города, мирных граждан. Я хочу призвать все комиссии, всех избирателей быть максимально осторожными, внимательными и при малейшем риске агрессии находиться в бомбоубежище", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819274001.html

луганская народная республика

россия

киев

украина

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в мире, елена кравченко, луганская народная республика, россия, киев, украина, референдум в донбассе