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В ГД заявили о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума

В ГД заявили о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума - РИА Новости, 25.09.2022

В ГД заявили о предстоящей работе в случае положительных итогов референдума

В случае положительного решения по голосованию на референдуме о вступлении ДНР в состав РФ предстоит большая работа по синхронизации законодательств республики... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T09:28

2022-09-25T09:28

2022-09-25T09:42

политика

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

госдума рф

референдум в донбассе

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ДОНЕЦК, 25 сен - РИА Новости. В случае положительного решения по голосованию на референдуме о вступлении ДНР в состав РФ предстоит большая работа по синхронизации законодательств республики и России, заявил первый зампредседателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин.Панин приехал в Донецк в качестве наблюдателя на референдуме."Нам предстоит после воссоединения достаточно серьёзный объём работы по организации работы местного самоуправления, региональных органов власти уже по законам РФ. Нам предстоит серьёзная работа по синхронизации нашего законодательства, в том числе по вопросам патриотического воспитания наших детей", - заявил Панин журналистам.Он отметил, что на голосовании "явка достаточно высокая, практически каждый, кто находится дома, открывает дверь и высказывает, что они уже дождались"."Мы с нетерпением ждём уже результатов. Нет у меня лично, судя по настроению людей, по общению с людьми, никаких сомнений, что результат, возможно, даже превзойдёт наши самые оптимистичные ожидания и тогда мы с большим удовлетворением проголосуем в Госдуме за воссоединение", - добавил он.

россия

донецкая народная республика

донецк (днр)

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политика, россия, донецкая народная республика, донецк (днр), госдума рф, референдум в донбассе