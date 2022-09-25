https://ria.ru/20220925/referendum-1819269120.html

В ЛНР в субботу работают 617 групп для организации референдума, заявил ЦИК

В ЛНР в субботу работают 617 групп для организации референдума, заявил ЦИК - РИА Новости, 25.09.2022

В ЛНР в субботу работают 617 групп для организации референдума, заявил ЦИК

Выезд 617 групп для организации референдума на территории Луганской Народной Республики организован в субботу в ЛНР, заявила журналистам председатель ЦИК... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:51

2022-09-25T08:51

2022-09-25T08:53

в мире

елена кравченко

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 25 сен - РИА Новости. Выезд 617 групп для организации референдума на территории Луганской Народной Республики организован в субботу в ЛНР, заявила журналистам председатель ЦИК республики Елена Кравченко."Сегодня планируется выезд 617 выездных групп, которые будут обеспечивать голосования вне помещений", - сказала Кравченко.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/golosovanie-1819268970.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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в мире, елена кравченко, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, референдум в донбассе